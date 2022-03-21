Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Promessa do Santos acerta a saída para o Orlando City

Volante Victor Yan tinha contrato até agosto e Peixe não tinha interesse na renovação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 18:28

Publicado em 21 de Março de 2022 às 18:28

O Santos liberou Victor Yan para acertar com o Orlando City, que disputa a Major League Soccer. Sem intenções de renovar, o Peixe liberou o jogador antecipadamente e ficou com 20% de uma possível venda futura. O Santos troca os últimos documentos para finalizar a negociação.Victor Yan sempre foi um dos expoentes da geração de 2001 do Santos, que tinha nomes como Rodrygo e Yuri Alberto. Em 2018, ainda com 16 anos, ele estreou na equipe profissional do Santos na partida contra o São Bento. Dois dias depois, ele sofreu uma grave lesão no joelho em um treinamento e ficou muito tempo afastado dos gramados.
Após isso, viveu problemas burocráticos com o Alvinegro. Com amparo dos antigos responsáveis por sua carreira, Yan foi à justiça contra o Santos questionando a vigência de cinco anos de seu contrato, que tinha validade até 30 de agosto de 2022. Ele foi assinado em 2017. Com base na Lei Pelé, a Justiça do Trabalho apontou ganho de causa ao Santos, em sede liminar, e reconheceu o vínculo assinado por ambos.Aos 20 anos, chegou a ser inscrito na Copa São Paulo de 2022, mas foi cortado de última hora. A decisão surpreendeu os representantes do atleta, que assumiram a carreira do jogador recentemente. Recentemente, foi sondado por clubes da Espanha, Grécia e Portugal. A multa rescisória dele é de 50 milhões de euros (R$ 306 mi). O Peixe ainda não manifestou desejo de renovar.
Yan tinha propostas do futebol holandês, mas optou pela transferência ao Orlando City.
Crédito: VictorYanacertoucomoOrlandoCity(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por dentro da diplomacia de alto risco que levou o Paquistão a sediar negociações de paz entre EUA e Irã
Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados