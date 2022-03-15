Primeiro reforço do Santos em 2022, Bauermann vai completar 200 jogos na carreira

O zagueiro Eduardo Bauermann deve completar 200 jogos em sua carreira profissional na partida desta quarta-feira, contra a Ferroviária, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador começou no Internacional em 2014, depois teve passagens por Náutico, Atlético-GO, Figueirense, Paraná e América-MG e tem 199 jogos e 6 gols na carreira.- Fico muito feliz em saber dessa marca. Foram longos anos de muito trabalho, dedicação e empenho. Espero fazer muito mais jogos, agora aqui no Santos, e prolongar ainda mais a minha carreira com grande sucesso - comentou o zagueiro.
Primeiro reforço confirmado no Santos para 2022, Bauermann chegou com qualidade e conquistou a confiança da torcida. Até agora, atuou em 12 jogos e marcou um gol. O jogador de 26 anos assinou um contrato de três temporadas com o Peixe.CARREIRA
Santos: 12 jogos e 1 golAmérica-MG: 84 jogos e 2 golsParaná: 24 jogos e 1 golFigueirense: 34 jogosAtlético-GO: 14 jogosNáutico: 16 jogos e 1 golInternacional: 15 jogos e 1 gol