Primeiro reforço do Santos em 2022, Bauermann vai completar 200 jogos na carreira

O zagueiro Eduardo Bauermann deve completar 200 jogos em sua carreira profissional na partida desta quarta-feira, contra a Ferroviária, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador começou no Internacional em 2014, depois teve passagens por Náutico, Atlético-GO, Figueirense, Paraná e América-MG e tem 199 jogos e 6 gols na carreira.- Fico muito feliz em saber dessa marca. Foram longos anos de muito trabalho, dedicação e empenho. Espero fazer muito mais jogos, agora aqui no Santos, e prolongar ainda mais a minha carreira com grande sucesso - comentou o zagueiro.