Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson apoia decisão de Chelsea e City de deixar a Superliga Europeia

Crédito: Adrian DENNIS / AFP

Nesta terça-feira, a já conturbada Superliga Europeia recebeu mais um duro golpe. Depois de toda repercussão negativa entre imprensa, times e torcedores, os clubes fundadores ingleses teriam declinado de participar da competição.

VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUESegundo a imprensa inglesa, clubes como Manchester City e Chelsea já estariam preparando a documentação para sair da Superliga Europeia. A atitude dos clubes gerou inúmeras reações ao redor do mundo e, obviamente, no Reino Unido, onde até o primeiro-ministro Boris Johnson se pronunciou a favor da decisão das equipes.