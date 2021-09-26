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Primeiro jogo de Rafael e torcida: o que ficar de olho no Botafogo contra o Sampaio Corrêa, pela Série B

Lateral-direito é relacionado pela primeira vez e tem chance de fazer estreia pelo Alvinegro na Série B do Brasileirão; jogo também conta com retorno da torcida...
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Publicado em 

26 set 2021 às 07:00

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Partida importante para se confirmar no G4: neste domingo, o Botafogo enfrenta o Sampaio Corrêa no Estádio Nilton Santos às 18h15, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. O LANCE! traz à tona fatos que precisam ser prestados atenção no Alvinegro.
+ Botafogo x Sampaio Corrêa: prováveis times, desfalques e onde assistirRafael: contratação da temporada para o Glorioso, Rafael está relacionado pela primeira vez. Sem jogar oficialmente há dois meses, o lateral-direito ainda não começa como titular, mas tem chance de entrar no decorrer da partida.
Marco Antônio: se não pode contar com Warley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Enderson Moreira ganha um importante reforço caseiro: Marco Antônio se recuperou de lesão e está confirmado para a partida. Camisa 70 é peça importante para a equipe.
Torcida: o Estádio Nilton Santos voltará a receber público após 18 meses. O Alvinegro conseguiu a liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro e a partida contra o Sampaio Corrêa será um evento-teste, com 4.999 ingressos comercializados ao todo.Força em casa: a presença da torcida chega em boa hora, aliás. O Botafogo é o melhor mandante da Série B e pode garantir uma pontuação confortável na competição apenas se mantiver o mesmo aproveitamento que possui atualmente nos jogos no Rio de Janeiro. O canto das arquibancadas só vai ajudar nesta questão.
Chay e Navarro: existe a possibilidade de o Sampaio Corrêa começar a partida com três volantes. Neste cenário, a movimentação dos jogadores de frente para desestabilizar a marcação rival no setor seria fundamental para o Botafogo ganhar campo no sistema ofensivo.

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