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Primeiro jogo da Neo Química Arena, com derrota do Corinthians, completa sete anos

Menos de um mês antes da estreia da Copa do Mundo de 2014, Timão recebeu o Figueirense...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 17:51

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 17:51
Crédito: Miguel Schincariol/Lancepress!
Ainda com o nome de Arena Corinthians – já que o naming rights foi negociado no ano passado – a Neo Química Arena recebeu o seu primeiro jogo oficial há exatos sete anos. Na ocasião, o Timão entrava em campo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2014, e foi derrotado por 1 a 0 pelo Figueirense, lanterna da competição à época.
O evento aconteceu menos de um mês antes da estreia da Copa do Mundo daquele ano, com a sua inauguração ocorrendo no próprio estádio.
>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogosAntes, dois eventos testes haviam acontecido. O primeiro, com funcionários que estiveram na construção da Arena e o segundo, com 16 mil pessoas presentes, envolveu ídolos eternos do Timão, com Roberto Rivellino, de pênalti, marcando o primeiro gol do estádio.
Já oficialmente, o primeiro tento anotado foi de Giovanni Augusto, que aos dois minutos do segundo tempo fez o único gol da estreia oficial da Neo Química Arena e entrou para a história como primeiro atleta a balançar as redes na casa corintiana. Inclusive, o atleta que jogou água no chope dos mais de 36 mil torcedores do Timão, que estiveram no primeiro jogo oficial da Arena, vestiu a camisa alvinegra dois anos depois, jogando entre 2016 e 2017.
No total, a Arena recebeu 232 jogos do Corinthians, 27 deles com o batismo atual, com 137 vitórias, 65 empates, 30 derrotas, 364 gols marcados e aproveitamento de 59%. Foram três títulos conquistados no estádio: o Brasileirão de 2017 e os Paulistas de 2017 e 2019.

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