Primeiro jogo da Neo Química Arena, com derrota do Corinthians, completa sete anos

Crédito: Miguel Schincariol/Lancepress!

Ainda com o nome de Arena Corinthians – já que o naming rights foi negociado no ano passado – a Neo Química Arena recebeu o seu primeiro jogo oficial há exatos sete anos. Na ocasião, o Timão entrava em campo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2014, e foi derrotado por 1 a 0 pelo Figueirense, lanterna da competição à época.

O evento aconteceu menos de um mês antes da estreia da Copa do Mundo daquele ano, com a sua inauguração ocorrendo no próprio estádio.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogosAntes, dois eventos testes haviam acontecido. O primeiro, com funcionários que estiveram na construção da Arena e o segundo, com 16 mil pessoas presentes, envolveu ídolos eternos do Timão, com Roberto Rivellino, de pênalti, marcando o primeiro gol do estádio.

Já oficialmente, o primeiro tento anotado foi de Giovanni Augusto, que aos dois minutos do segundo tempo fez o único gol da estreia oficial da Neo Química Arena e entrou para a história como primeiro atleta a balançar as redes na casa corintiana. Inclusive, o atleta que jogou água no chope dos mais de 36 mil torcedores do Timão, que estiveram no primeiro jogo oficial da Arena, vestiu a camisa alvinegra dois anos depois, jogando entre 2016 e 2017.