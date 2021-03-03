Primeiro ato de Chamusca: Botafogo estreia na temporada 2021

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O passado recente ainda assombra, mas o Botafogo tem a primeira chance de tentar escrever um presente e, consequentemente, futuro diferentes. Nesta quarta-feira, o Alvinegro dá o pontapé na temporada 2021 diante do Boavista, às 18h, no Estádio Nilton Santos, na rodada inaugural do Campeonato Carioca. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

A partida também marcará a estreia de Marcelo Chamusca no comando do clube de General Severiano. Anunciado no cargo no meio do mês passado, o comandante teve uma semana de treinos com o elenco antes da primeira partida oficial.

Com o intervalo curto entre as temporadas - por conta das mudanças geradas pela pandemia do novo coronavírus -, é difícil tirar, de primeira, a imagem da equipe que foi rebaixada no último Campeonato Brasileiro com a pior campanha do Botafogo na história dos pontos corridos.A missão de Chamusca é, aos poucos, tentar passar uma nova imagem ao elenco e virar a chave tanto dentro quanto fora do clube, para o torcedor que acompanha a equipe. O objetivo é claro: aprender com os erros e conquistar o acesso para a primeira divisão.

Antes, é claro, tem o Campeonato Carioca. Sem uma pré-temporada adequada pelas datas disponíveis, o Botafogo encara as primeiras partidas do Estadual como uma forma de o elenco entender os conceitos do novo treinador, servindo como uma preparação.