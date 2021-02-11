Prestes a completar 100 jogos pelo Flamengo, Arrascaeta mira título do Brasileirão: ‘Cada jogo é uma final’

Um dos líderes do elenco do Flamengo, o meia Arrascaeta concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, no Ninho do Urubu. Prestes a completar 100 jogos com a camisa rubro-negra, neste domingo, contra o Corinthians, o uruguaio não escondeu a felicidade em alcançar esta marca importante junto com o amigo Gabigol.- Feliz demais por chegar nessa marca importante nesse clube, ainda mais conquistando coisas importantes. Tomara que a gente possa vencer esse jogo para ser um dia ainda mais especial.​​Outro ponto abordado na entrevista foi a briga pelo título do Brasileirão. Com a derrota do Inter para o Sport, o Flamengo voltou a depender apenas de si para ser campeão. Sobre essa possibilidade, o meia manteve os pés no chão e destacou a importância de tratar cada jogo como uma final.