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Prestes a completar 100 jogos pelo Flamengo, Arrascaeta mira título do Brasileirão: ‘Cada jogo é uma final’

Em coletiva de imprensa, meia uruguaio destacou importância das três rodadas finais: ‘Não podemos oscilar’...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 09:34

LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 09:34
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Um dos líderes do elenco do Flamengo, o meia Arrascaeta concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, no Ninho do Urubu. Prestes a completar 100 jogos com a camisa rubro-negra, neste domingo, contra o Corinthians, o uruguaio não escondeu a felicidade em alcançar esta marca importante junto com o amigo Gabigol.- Feliz demais por chegar nessa marca importante nesse clube, ainda mais conquistando coisas importantes. Tomara que a gente possa vencer esse jogo para ser um dia ainda mais especial.​​Outro ponto abordado na entrevista foi a briga pelo título do Brasileirão. Com a derrota do Inter para o Sport, o Flamengo voltou a depender apenas de si para ser campeão. Sobre essa possibilidade, o meia manteve os pés no chão e destacou a importância de tratar cada jogo como uma final.
- A gente tem que seguir na mesma linha, cada jogo é uma final. Esse campeonato tem sido especial porque não tem um time que se afastou dos demais. Nosso foco é tentar chegar forte para vencer o Corinthians. Estamos em uma crescente. Temos que caprichar nos três jogos, e sabemos que ainda estamos atrás do Internacional. São momentos que não podemos oscilar - disse o uruguaio.

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