Presidente do Real Madrid tem áudio vazado falando mal de Raúl e Casillas

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, teve áudios vazados em que fala mal de Raúl e Casillas, duas lendas merengues. O portal "El Confidencial" publicou as palavras ditas pelo mandatário em 2006 após sua saída do clube. Atualmente, os dois nomes trabalham no gigante espanhol.- (Casillas) Não é goleiro para o Real Madrid. Nunca foi. Foi um erro que tivemos. O segundo é o Raúl. São os dois grandes problemas do Real Madrid. Raúl é mau, acredita que o clube é seu e utiliza tudo o que foi desenvolvido a seu próprio benefício. É o culpado para o Real estar indo mal, está destruindo tudo.