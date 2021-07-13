Presidente do Real Madrid tem áudio vazado falando mal de Raúl e Casillas

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, teve áudios vazados em que fala mal de Raúl e Casillas, duas lendas merengues. O portal "El Confidencial" publicou as palavras ditas pelo mandatário em 2006 após sua saída do clube. Atualmente, os dois nomes trabalham no gigante espanhol.- (Casillas) Não é goleiro para o Real Madrid. Nunca foi. Foi um erro que tivemos. O segundo é o Raúl. São os dois grandes problemas do Real Madrid. Raúl é mau, acredita que o clube é seu e utiliza tudo o que foi desenvolvido a seu próprio benefício. É o culpado para o Real estar indo mal, está destruindo tudo.
Segundo fontes internas do clube, o áudio vazado se trata de uma conspiração com o objetivo de arranhar a imagem de Florentino Pérez em um momento em que o mandatário é favorável a criação da Superliga. O Real Madrid estuda entrar na justiça contra o portal, pois considera que o conteúdo foi adquirido de maneira ilegal.
Atualmente, Raúl é o treinador do Castilla e foi cogitado para comandar o elenco principal dos merengues após a saída de Zidane, o que não se concretizou. Já Casillas foi nomeado como vice-presidente executivo da Fundação Real Madrid.