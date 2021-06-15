Presidente do Internacional comenta detalhes da reunião dos clubes com a CBF e o projeto de criação de liga

Um dos principais assuntos esportivos desta terça-feira no Brasil foi a manifestação dos clubes da Série A de formarem uma liga para organizar o Brasileirão. Ao todo, 19 presidentes assinaram uma carta e entregaram à CBF em reunião na sede da entidade. Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, falou sobre a reunião e os objetivos dos clubes.

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- É um anúncio para a CBF por parte dos clubes da criação de uma liga para organizar o Brasileiro. Incluindo o convite que está sendo articulado com os clubes da Série B. O objetivo disso é aumentar as receitas, aumentar o bolo que os clubes têm acesso, melhorar a vida financeira dos clubes. E também a organização de um calendário que atenda as necessidades dos clubes da Série A e Série B. Esses foram os objetivos, em uma união muito forte dos clubes, com seus presidentes - disse.Mandatário falou sobre liga (Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional)O presidente do internacional classificou a atitude dos clubes como histórica. Ele disse que o próximo passo é expandir essa união para criar um ambiente propício para a criação da liga. Segundo ele, assim os clubes vão ter acesso mercado que pode gerar novas receitas.