Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente do Cruzeiro cobra isonomia na carga de ingressos para o clube: 'O Mineirão pertence a Minas e não a um clube ou empresa'
futebol

Presidente do Cruzeiro cobra isonomia na carga de ingressos para o clube: 'O Mineirão pertence a Minas e não a um clube ou empresa'

A Raposa quer ter um volume de ingressos na mesma proporção que foi cedido ao Atlético-MG. O time azul teve direito a vencer 35 mil entradas ante mais de 60 mil do rival...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2021 às 19:02

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 19:02

Após o rival Atlético-MG colocar mais de 60 mil pessoas no Mineirão no clássico diante do América-MG, pelo Brasileiro, o Cruzeiro tinha a expectativa de lotar o estádio para o duelo decisivo do clube contra o Brusque, nesta terça-feira, 9 de novembro, no Mineirão, pela Série B. Porém, uma divergência com a gestora do estádio, a Minas Arena, tirou o ímpeto celeste. A Raposa teve à disposição uma carga de 35 mil ingressos e não teve autorização do Mineirão para abrir mais setores no Gigante da Pampulha. Segundo a Minas Arena liberação de menos espaços no estádio foi por uma questão operacional. Todavia, o Cruzeiro queria mais entradas e alega que faltou um tratamento mais igualitário com o clube. O presidente Sérgio Santos Rodrigues questionou o modo que a Minas Arena tratou a Raposa e quer tentar abrir mais setores do Mineirão. O dirigente também falou que já começou o planejamento de 2022, ano em que o Cruzeiro deverá jogar a Série B pela terceira vez seguida. Confira nos videos da matéria. Sérgio Santos Rodrigues reclamou do tratamento dado do Cruzeiro pela Minas Arena, gestora do Mineirão-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Foragido da justiça morre após perseguição policial em Linhares
Imagem de destaque
TCES aponta lançamento de esgoto em praias de Vitória e notifica responsáveis
Imagem de destaque
6 signos mais amorosos do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados