Presidente do Botafogo reitera confiança em profissionalização e no CEO: 'Unidos por este ideal'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Durcesio Mello se pronunciou pela primeira vez após os atritos internos gerados pelas mais de 90 demissões no Botafogo. O presidente do Alvinegro reiterou, por meio de um posicionamento divulgado pelo clube nesta sexta-feira, a confiança no CEO Jorge Braga.

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Recentemente, um grupo de conselheiros divulgou um abaixo-assinado pedindo a renúncia dos vice-presidentes, que estão atrapalhando as decisões internas do CEO. Durcesio afirmou que está focado na profissionalização do clube de General Severiano.

- O Presidente e os membros do Conselho Diretor reiteram o total apoio ao CEO Jorge Braga e à profissionalização do Botafogo de Futebol e Regatas que está em curso. Estamos unidos por este ideal e convicção. Nada nos afastará deste caminho. Também entendemos que os esportes olímpicos voltarão a ser fortes, à altura de nossa história, mas em outro formato: autossustentáveis e com projetos sólidos - afirmou.