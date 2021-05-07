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Presidente do Botafogo reitera confiança em profissionalização e no CEO: 'Unidos por este ideal'

Durcesio Mello afirmou, por meio de posicionamento divulgado pelo clube, que confia em Jorge Braga e que esportes olímpicos precisam ser autossustentáveis...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 16:46
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Durcesio Mello se pronunciou pela primeira vez após os atritos internos gerados pelas mais de 90 demissões no Botafogo. O presidente do Alvinegro reiterou, por meio de um posicionamento divulgado pelo clube nesta sexta-feira, a confiança no CEO Jorge Braga.
+ Demissões no Botafogo causam atrito; VP's interferem em decisões da gestão e geram desconforto
Recentemente, um grupo de conselheiros divulgou um abaixo-assinado pedindo a renúncia dos vice-presidentes, que estão atrapalhando as decisões internas do CEO. Durcesio afirmou que está focado na profissionalização do clube de General Severiano.
- O Presidente e os membros do Conselho Diretor reiteram o total apoio ao CEO Jorge Braga e à profissionalização do Botafogo de Futebol e Regatas que está em curso. Estamos unidos por este ideal e convicção. Nada nos afastará deste caminho. Também entendemos que os esportes olímpicos voltarão a ser fortes, à altura de nossa história, mas em outro formato: autossustentáveis e com projetos sólidos - afirmou.
Vale lembrar que, durante os últimos cortes, o time de vôlei do Botafogo foi encerrado. Durcesio e Jorge Braga defendem que as modalidades olímpicas retornem apenas se forem autossustentáveis: seja por meio de patrocínios ou com políticas de esporte.

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