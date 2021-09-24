Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente do Botafogo pede presença da torcida em jogo da volta do público: 'Vamos ajudar o time'
futebol

Presidente do Botafogo pede presença da torcida em jogo da volta do público: 'Vamos ajudar o time'

Por meio do Instagram, Durcesio Mello mandou recado para a torcida comparecer ao jogo contra o Sampaio Corrêa, no domingo, pela Série B do Brasileirão...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 18:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 18:19
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A diretoria do Botafogo está contando com o abraço da torcida. Pela primeira vez desde o começo da pandemia, o Alvinegro terá a presença de público no Estádio Nilton Santos: será no próximo domingo, diante do Sampaio Corrêa pela 26ª rodada da Série B.
+ Diretor prevê que sucesso em evento-teste pode gerar ainda mais público em jogos futuros do Botafogo
Por meio do Instagram, o presidente do Alvinegro, Durcesio Mello, mandou um recado para a torcida, fazendo um apelo para os botafoguenses abraçarem a ideia e chegarem no estádio. Um total de 4.999 ingressos serão comercializados para o duelo.
- Torcida alvinegra, estou aqui no Nilton Santos acompanhando a preparação para o jogo de domingo. Jogo muito importante não só para o campeonato (Série B), como também por, depois de 18 meses, teremos público de novo. E estou contando com vocês, vamos ajudar o time. Vamos comprar ingresso e vir assistir esse maravilhoso jogo. Até domingo - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas
Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados