Presidente do Botafogo pede presença da torcida em jogo da volta do público: 'Vamos ajudar o time'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A diretoria do Botafogo está contando com o abraço da torcida. Pela primeira vez desde o começo da pandemia, o Alvinegro terá a presença de público no Estádio Nilton Santos: será no próximo domingo, diante do Sampaio Corrêa pela 26ª rodada da Série B.

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Por meio do Instagram, o presidente do Alvinegro, Durcesio Mello, mandou um recado para a torcida, fazendo um apelo para os botafoguenses abraçarem a ideia e chegarem no estádio. Um total de 4.999 ingressos serão comercializados para o duelo.