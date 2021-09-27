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Presidente do Botafogo diz que 'cinco ou seis' reforços chegarão em 2022 e folha aumentará em R$ 3 milhões

Durcesio Mello, em entrevista à "BotafogoTV", afirma que alto investimento na equipe pode ser feito caso o Alvinegro garanta o acesso à Série A do Brasileirão...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 16:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 16:55
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A temporada ainda não acabou, mas o Botafogo já tem um planejamento inicial visando um eventual retorno à Série A do Brasileirão. Atual vice-líder da Série B com 47 pontos, o Alvinegro tem sólida campanha para tentar retornar à elite do futebol nacional.
+ 'Fica, Navarro!', 'Eu vi o Chay': torcida do Botafogo dá show à parte em vitória pela Série B
No último domingo, antes da vitória do Glorioso sobre o Sampaio Corrêa, Durcesio Mello, presidente do clube, já deu uma "palhinha" do planejamento de 2022 - levando em consideração, claro, que o Botafogo conquiste o acesso.– Para a Série A tem que ter pelo menos mais cinco ou seis contratações. A gente vai mais do que dobrar o orçamento do futebol ano que vem. Hoje temos uma folha (salarial) de quase R$ 2,5 milhões e vamos passar para R$ 5,5 milhões. Não dá para ser campeão ainda obviamente, mas já dá para ser um time competitivo - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".
Durcesio explicou que o primeiro passo para o Botafogo renovar o time foi cortar vínculo com jogadores que não estavam nos planos - recentemente, Guilherme Santos, Lecaros e Diego Cavalieri rescindiram contrato com o clube - e promete trazer reforços.
– Fizemos o dever de casa. Recuamos, ajustamos o elenco, as peças que não estavam encaixadas no time foram embora, talvez um ou outro saia, inclusive o próprio (Rafael) Navarro, que estamos tentando uma cartada (pela renovação). Além do Rafael, vamos trazer mais pessoas, vocês vão ver - completou.

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