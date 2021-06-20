Presidente do Barcelona pressiona Messi por renovação de contrato

Crédito: German Parga / Barcelona

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, pressiona Lionel Messi por uma resposta em relação a renovação de contrato. Em entrevista ao "La Vanguardia", o mandatário quer uma definição do argentino para planejar a temporada.- Gostaria que Messi nos dissesse que sim o quanto antes. Nos ajudaria em todos os sentidos. O Aguero nos ajuda. Está dizendo todos os dias para que fique.

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O catalão também afirmou que o clube deve fazer mais duas ou três contratações para a próxima temporada. Até o momento, além da chegada de Aguero, o Barça confirmou Eric Garcia, Emerson e Memphis Depay para serem comandados por Ronald Koeman.