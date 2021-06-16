Presidente do Barcelona diz que confia em permanência de Messi: 'Acho que ele fica. Ele quer seguir'

Crédito: German Parga / Barcelona

A poucos dias do fim de seu contrato com o Barcelona, o argentino Lionel Messi ainda não definiu seu futuro. No entanto, no que depender do presidente do clube catalão, Joan Laporta, o camisa 10 seguirá no Camp Nou na próxima temporada.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDurante a apresentação de um documentário feito pela "TV3" sobre a carreira de Messi, Laporta afirmou que está tranquilo sobre o tema e que não acredita numa recusa do astro.

- Continuidade de Messi? Estou calmo. As coisas vão bem. Acho que Messi vai continuar no Camp Nou. Não penso em um "não" dele. Ele quer ficar. Ele está esperando pelo projeto esportivo, financeiramente ele facilitou muito, mas também há o obstáculo do Fair Play Financeiro - disse o dirigente.

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Laporta também afirmou que o Barcelona fará outras contratações na janela de transferências, deu a entender que o clube não gastará dinheiro. Até o momento, os blaugranas anunciaram Kun Agüero, Eric García e Emerson Royal. De saída do Lyon, Depay também está próximo.