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futebol

Presidente do Barcelona confirma continuidade de Ronald Koeman no clube

Em pronunciamento, Joan Laporta afirmou que treinador está 'motivado, entusiasmado e com a mentalidade certa'. Sobre renovação, presidente disse que 'ainda não é o momento'...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 14:33

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 14:33

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O Barcelona confirmou a permanência do técnico Ronald Koeman para a próxima temporada. Nesta quinta-feira, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, afirmou que o holandês será o comandante da equipe blaugrana em 2021/22 em um pronunciamento.
+ Veja a classificação final da La Liga- Anuncio que, após este período de reflexão, continuamos o contrato de Koeman e estamos satisfeitos que essas conversas tenham resultado na unificação de critérios. Vejo-o motivado, entusiasmado e com a mentalidade certa - disse Laporta.
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O pronunciamento do mandatário expõe que a intenção do clube era realmente optar pela mudança no comando, mas que um substituto não foi encontrado. A situação financeira do clube também jogou contra na hora de pensar em um novo nome. Antes de optar pela permanência, Laporta pediu duas semanas a Koeman para dar a resposta.
Com contrato somente até o fim da próxima temporada, em junho de 2022, Joan Laporta disse que ainda não é o momento de pensar na renovação de Ronald Koeman. O presidente balugrana afirmou que no momento certo conversará com o holandês sobre o futuro.
+ Último mês de contrato! Veja 30 feras do futebol europeu com vínculo terminando em junho
- No momento estamos dando continuidade ao seu contrato atual, mas imagino que nos sentaremos em breve para conversar sobre esse assunto. Por enquanto, foi importante esclarecer seu futuro neste ano - concluiu.

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