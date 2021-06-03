Presidente do Barcelona confirma continuidade de Ronald Koeman no clube

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

O Barcelona confirmou a permanência do técnico Ronald Koeman para a próxima temporada. Nesta quinta-feira, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, afirmou que o holandês será o comandante da equipe blaugrana em 2021/22 em um pronunciamento.

+ Veja a classificação final da La Liga- Anuncio que, após este período de reflexão, continuamos o contrato de Koeman e estamos satisfeitos que essas conversas tenham resultado na unificação de critérios. Vejo-o motivado, entusiasmado e com a mentalidade certa - disse Laporta.

+ Conheça o novo aplicativo "LANCE! Resultados"

O pronunciamento do mandatário expõe que a intenção do clube era realmente optar pela mudança no comando, mas que um substituto não foi encontrado. A situação financeira do clube também jogou contra na hora de pensar em um novo nome. Antes de optar pela permanência, Laporta pediu duas semanas a Koeman para dar a resposta.

Com contrato somente até o fim da próxima temporada, em junho de 2022, Joan Laporta disse que ainda não é o momento de pensar na renovação de Ronald Koeman. O presidente balugrana afirmou que no momento certo conversará com o holandês sobre o futuro.

+ Último mês de contrato! Veja 30 feras do futebol europeu com vínculo terminando em junho