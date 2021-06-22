Presente em lista da Seleção, Edenílson acumula bons números na temporada

Crédito: Edi é peça importante no clube desde sua chegada em 2017 (Divulgação/Internacional

Em meio a troca de comando no Inter onde Miguel Ángel Ramírez foi demitido para dar início a segunda passagem de Diego Aguirre, um jogador conseguiu manter o bom nível de atuações e estatísticas habitual desde sua chegada ao clube: o meio-campista Edenílson.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Recentemente lembrado por Tite onde foi incluído na lista de suplentes da Seleção Brasileira para a Copa América, o jogador de 31 anos de idade marcou mais uma vez na última rodada do Campeonato Brasileiro e se coloca entre os principais nomes do futebol nacional na sua posição. Maior finalizador do Colorado no Brasileirão, o camisa 8 é também o volante com mais participações em gols (11) e gols marcados (7) na temporada 2021 entre os times da Série A em estatística apurada pelo portal 'SofaScore'.

Na atual temporada, o jogador esteve em campo em 24 oportunidades onde, dos sete tentos feitos, seis foram marcados em uma especialidade do atleta: a cobrança de pênaltis. Somando as duas últimas temporadas, com bola rolando,Edi cobrou nove penalidades e sua precisão é de 100%.

No empate contra o Ceará. ele novamente foi decisivo e colocou a bola na rede da marca da cal. Após marcar esse gol contra o Vozão, chegou a nove penalidades convertidas no tempo normal e três em decisões por pênaltis. Além disso, Edenílson marcou seu 21º gol no “novo Beira-Rio” e ingressou no Top 3 de goleadores do novo estádio, sendo o único volante a aparecer no seleto ranking atrás somente de D’Alessandro. com 25 gols, e Nico López, com 24.