Presente de grego: Operário vence e trava reação do Botafogo na Série B

Crédito: Andrey Jonas / OPEC

Comemoração interrompida. No dia do 117º aniversário da fundação do futebol do Botafogo, comemorado nesta quinta-feira, o Alvinegro foi derrotado por 1 a 0 para o Operário, em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Germano Krüger. Paulo Sérgio marcou o gol.

A reação do Botafogo, que vinha de quatro vitórias seguidas, foi parada. O Alvinegro permanece com 25 pontos e fica na 10ª colocação. O Operário chegou a 27 pontos e subiu para o 8º lugar.

As equipes voltam a jogar já no fim de semana. No próximo domingo, o Operário enfrenta o Brusque às 20h30 também no Germano Krüger. Às 18h15 do mesmo dia, o Botafogo medirá forças com o Brasil de Pelotas no Estádio Nilton Santos.

+ Veja a tabela da Série BCARRASCO!Operário e Botafogo iniciaram a partida em cima e chegando forte no campo de ataque. As duas equipes criaram chances de gol ainda com menos de três minutos de bola rolando.

Foi o Fantasma, porém, quem sorriu primeiro. Ainda nos minutos iniciais, Tomaz cruzou do lado esquerdo e contou com um erro de Diego Loureiro, que saiu errado e "caçou borboleta", até que Paulo Sérgio - sempre ele - apareceu livre, dentro da pequena área, para completar de cabeça e abrir o placar.

CORRENDO ATRÁSO gol adversário não diminuiu o ímpeto do Alvinegro, que, apesar de ter diminuído o ritmo do começo da partida, continuou buscando o empate. A chance de mais perigo foi com Marco Antônio, que acertou o travessão em um chute cruzado.

O goleiro Simão também evitou que o Glorioso saísse com a igualdade para o intervalo. No último lance do primeiro tempo, Diego Gonçalves subiu mais que a defesa após um escanteio cobrado, mas parou em uma grande defesa do arqueiro, essencial para manter a vitória parcial do Fantasma.

SEM GRAÇA!Se o Botafogo terminou o primeiro tempo pressionando e perto de fazer gol, o segundo tempo foi marcado por ser sem graça e de pouca emoção. Com a vantagem no placar, o Operário "cozinhou" o jogo, manteve a partida em um tom mais físico e travou a reação do Alvinegro.

Pelo lado visitante, as substituições de Enderson Moreira não surtiram efeito e o ritmo da equipe caiu nos 45 minutos finais. Melhor para o Operário, que jogou água no chopp do Botafogo pela comemoração do aniversário e conquistou uma importante vitória.

FICHA TÉCNICAOperário x Botafogo

Data-Hora: 12/08/2021, às 21h30Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)​Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)Gramado: RegularCartões amarelos: Leandro Vilela e Simão (OPE); Rafael Navarro e Barreto (BOT)Cartões vermelhos:

Gols: Paulo Sérgio (1-0, 8'/1ºT)

OPERÁRIO: Simão; Alex Silva, Reniê, Rodolfo Filemon, Fabiano; Marcelo Santos, Leandro Vilela; Rodrigo Pimpão (Odivan 31'/2ºT), Rafael Longuine (Lucas Mendes 19'/2ºT) (Rafael Oiler 31'/2ºT), Thomaz (Cleyton 43'/2ºT); Paulo Sérgio (Schumacher 43'/2ºT). Técnico: Matheus Costa.