'Preparado para tudo': Ayrton Lucas é apresentado pelo Flamengo no Ninho

O dia no Ninho do Urubu não foi marcado apenas por protestos, hostilizações e o último treino do Flamengo antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Recém-contratados, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o goleiro Santos foram apresentados na sala de imprensa do CT, nesta sexta-feira. Emprestado pelo Spartak Moscow-RUS até dezembro deste ano, Ayrton Lucas comentou sobre a sua chegada ao clube em meio ao episódio de tensão no CT do Ninho do Urubu, em que torcedores cobraram os atletas.

- São coisas que acontecem no futebol. temos que estar preparados para tudo que acontece. claro que ficamos pensativos, mas só a gente pode reverter. mas estamos tranquilos, nosso grupo é muito forte e experiente - declarou o lateral.

O potiguar de 24 anos ainda comentou sobre a sua relação com o Flamengo, clube que torce desde a infância.

- Momento maravilhoso que estou vivendo hoje. Quem me conhece sabe que eu sou flamenguista. Já não vejo a hora de estar jogando. Agradeço a minha família por estar junto comigo, porque eles sabem o que passamos para estarmos aqui hoje - afirmou.

Confira outras respostas da apresentação de Ayrton Lucas.

Torcida rubro-negraCom certeza é um incentivo para mim estar jogando ao lado (da torcida). É um sonho que estou realizando hoje é sempre bom ter o apoio da torcida. É um momento de felicidade.

Diego Alves e Filipe Luís São dois jogadores vitorioso aqui por toda história. São caras que a gente respeita e estamos aqui para aprender com eles. Estou focado e me adaptando e estamos aqui para construir nossa própria história. São ídolos, o Filipe dispensa comentários e espero aprender muito com ele.

Sistema com três zagueirosÉ um sistema que eu já vinha jogando. Temos que estar preparados para qualquer formação. A gente como jogador tem que estar preparado para qualquer esquema. É um esquema que eu me sinto bem, tendo mais liberdade. Jogo há bastante tempo e espero ajudar o time.

Seleção Brasileira Já deixei bem claro o sonho que estou realizando. Primeiramente, eu tenho que fazer um bom trabalho aqui, estar jogando bem num clube como o Flamengo. tem chances de entrar na Seleção. Eu conseguindo uma temporada boa aqui, eu penso na Seleção.

Qualidade e união do elencoA gente sabe da qualidade do nosso time, estamos trabalhando muito. Se estamos juntos correndo num só caminho, com certeza, no final da temporada estaremos comemorando títulos.

Carnaúba dos Dantas: terra natalQueria mandar um abraço para a minha cidade pela festa que fizeram. Estou me sentindo bem, a cada dia estou evoluindo e fico feliz por isso. Estou muito ansioso para voltar a treinar com os companheiros e voltar a jogar. No momento certo estarei ajudando meus companheiros.