Prefeitura do Rio veta jogo entre Santos e Ponte Preta em São Januário

Poucas horas depois da Federação Paulista confirmar o jogo entre Ponte Preta e Santos, quinta-feira, em São Januário, tudo já é diferente. A Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu a realização de partidas de equipes de outros estados na cidade, o que inviabiliza a realização do duelo do Peixe.- No momento em que o número de mortes provocadas pela Covid-19 dispara em todo o país, a Prefeitura do Rio emprega todos os meios necessários para conter o coronavírus e proteger vidas. Por isso, será proibida a realização de qualquer partida de futebol entre clubes de outros estados ou competições interestaduais no município, a partir desta quarta-feira (24/03). A decisão perdura até o término da validade do decreto nº 48.644, que institui novas medidas emergenciais para o enfrentamento à pandemia e que vai vigorar a partir da 00h do dia 26/03 até o dia 04/04 - respondeu a Prefeitura ao site UOL Esporte.O confronto entre Ponte e Santos faz parte da quinta rodada do Paulistão e estava programado para o último sábado, em Campinas, mas foi adiado pela determinação do Governo do Estado de São Paulo devido a fase emergencial no combate ao coronavírus.