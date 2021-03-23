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Prefeitura do Rio veta jogo entre Santos e Ponte Preta em São Januário

Federação Paulista havia confirmado nas últimas horas duelo para o estádio do Vasco, mas agora confronto volta a ter seu futuro indefinido. Peixe treina em Atibaia...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 20:35

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 20:35
Crédito: Ivan Storti / Santos FC
Poucas horas depois da Federação Paulista confirmar o jogo entre Ponte Preta e Santos, quinta-feira, em São Januário, tudo já é diferente. A Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu a realização de partidas de equipes de outros estados na cidade, o que inviabiliza a realização do duelo do Peixe.- No momento em que o número de mortes provocadas pela Covid-19 dispara em todo o país, a Prefeitura do Rio emprega todos os meios necessários para conter o coronavírus e proteger vidas. Por isso, será proibida a realização de qualquer partida de futebol entre clubes de outros estados ou competições interestaduais no município, a partir desta quarta-feira (24/03). A decisão perdura até o término da validade do decreto nº 48.644, que institui novas medidas emergenciais para o enfrentamento à pandemia e que vai vigorar a partir da 00h do dia 26/03 até o dia 04/04 - respondeu a Prefeitura ao site UOL Esporte.O confronto entre Ponte e Santos faz parte da quinta rodada do Paulistão e estava programado para o último sábado, em Campinas, mas foi adiado pela determinação do Governo do Estado de São Paulo devido a fase emergencial no combate ao coronavírus.
Enquanto vive essa indefinição dos jogos do Paulistão, o Santos já está em Atibaia, onde realizará seus treinamentos nesta semana, já que está proibido de utilizar o CT Rei Pelé até dia 4 de abril. O clube jogará na sequência na Copa Libertadores.JOGO DA COPA DO BRASIL TAMBÉM AFETADO
A decisão da Prefeitura causará impacto também em duelo na Copa do Brasil. Válido pela primeira fase, Porto Velho-RO e Ferroviário estava marcado para esta quinta-feira, às 15h30, também no estádio do Vasco.
O confronto já teve quatro "palcos" diferentes. Inicialmente, aconteceria Estádio Aluizio Ferreira, na capital rondoniense. Depois, foi remanejado para o Antônio Accioly, em Goiânia. Antes de São Januário, também chegou a ser marcado para o Estádio Raulino de Oliveira.

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