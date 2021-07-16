Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Poupar ou usar força máxima? Com Liberta na mira, Renato vive dilema nos primeiros dias de Flamengo
futebol

Poupar ou usar força máxima? Com Liberta na mira, Renato vive dilema nos primeiros dias de Flamengo

Rubro-Negro se reapresenta no Ninho do Urubu nesta sexta-feira e inicia preparação para encarar o Bahia, domingo, em Salvador. Duelo decisivo com o Defensa é na próxima quarta...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 06:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 06:10
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Logo nos primeiros dias no comando do Flamengo, Renato Gaúcho já vive um importante dilema: poupar de olho no Defensa y Justicia ou usar força máxima e tentar subir na tabela do Brasileirão? Neste domingo, o Rubro-Negro visita o Bahia em Salvador com necessidade de pontuar, mas com o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores no horizonte.
+ VÍDEO: Gabigol posta comemoração do elenco após desembarque no RioA opção por poupar atletas é inclusive uma das principais dúvidas em torno do trabalho de Renato Gaúcho. Nos quatro anos e meio à frente do Grêmio, o treinador criou o hábito de priorizar as competições de mata-mata em detrimento do Brasileirão. Dessa forma, ele usava as rodadas no fim de semana para rodar o elenco - com a autorização da diretoria gremista.
O contexto do Flamengo, no entanto, parece ser diferente, uma vez que o Campeonato Brasileiro é tratado com importância pelos dirigentes rubro-negros. Bicampeão nacional, o clube almeja conquistar o terceiro título seguido, o que apenas o São Paulo (em 2006, 2007 e 2008) alcançou nesses 50 anos de competição.
+ Flamenogo no meio da tabela: veja a classificação do Brasileiro
Questionado sobre o assunto na coletiva de apresentação, na última segunda-feira, Renato Gaúcho aparentou estar alinhado com esse procedimento do Flamengo. O treinador ressaltou a importância da equipe de fisiologia e citou o risco de lesão como justificativa para poupar determinados atletas.
+ Flamengo aceita proposta, e Hugo Moura fica perto de se transferir para o futebol europeu
- O poupar em algumas competições as pessoas, às vezes, entendem mal. A gente sempre quer a força total. Mas no momento em que o jogador está desgastado, e o exame de "CK" mostra que ele pode ter uma lesão, esse jogador vai ser poupado. A explicação é essa. O fisiologista e o preparador físico ajudam o treinador. No momento em que ele (jogador) se sentir bem, ele vai jogar - disse Renato.DESFALQUES E RETORNOS
Na estreia contra o Defensa y Justicia, o treinador não pôde contar com quatro atletas: Rodrigo Caio, Willian Arão, Diego e Bruno Henrique. De todos eles, apenas Arão tem o retorno confirmado contra o Bahia. O trio restante se recupera de lesão e será avaliado no Ninho do Urubu antes da viagem a Salvador, no sábado.
Após ganhar folga, Renato Gaúcho e o elenco do Flamengo se reapresentam no CT nesta sexta-feira e terão apenas dois dias de preparação para o confronto com o Bahia. A partida está marcada para domingo, às 18h15 (de Brasília), em Pituaçu. Em seguida, a equipe segue direto para Brasília, onde enfrenta o Defensa y Justicia na próxima quarta, valendo uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados