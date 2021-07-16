Poupar ou usar força máxima? Com Liberta na mira, Renato vive dilema nos primeiros dias de Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Logo nos primeiros dias no comando do Flamengo, Renato Gaúcho já vive um importante dilema: poupar de olho no Defensa y Justicia ou usar força máxima e tentar subir na tabela do Brasileirão? Neste domingo, o Rubro-Negro visita o Bahia em Salvador com necessidade de pontuar, mas com o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores no horizonte.

+ VÍDEO: Gabigol posta comemoração do elenco após desembarque no RioA opção por poupar atletas é inclusive uma das principais dúvidas em torno do trabalho de Renato Gaúcho. Nos quatro anos e meio à frente do Grêmio, o treinador criou o hábito de priorizar as competições de mata-mata em detrimento do Brasileirão. Dessa forma, ele usava as rodadas no fim de semana para rodar o elenco - com a autorização da diretoria gremista.

O contexto do Flamengo, no entanto, parece ser diferente, uma vez que o Campeonato Brasileiro é tratado com importância pelos dirigentes rubro-negros. Bicampeão nacional, o clube almeja conquistar o terceiro título seguido, o que apenas o São Paulo (em 2006, 2007 e 2008) alcançou nesses 50 anos de competição.

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Questionado sobre o assunto na coletiva de apresentação, na última segunda-feira, Renato Gaúcho aparentou estar alinhado com esse procedimento do Flamengo. O treinador ressaltou a importância da equipe de fisiologia e citou o risco de lesão como justificativa para poupar determinados atletas.

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- O poupar em algumas competições as pessoas, às vezes, entendem mal. A gente sempre quer a força total. Mas no momento em que o jogador está desgastado, e o exame de "CK" mostra que ele pode ter uma lesão, esse jogador vai ser poupado. A explicação é essa. O fisiologista e o preparador físico ajudam o treinador. No momento em que ele (jogador) se sentir bem, ele vai jogar - disse Renato.DESFALQUES E RETORNOS

Na estreia contra o Defensa y Justicia, o treinador não pôde contar com quatro atletas: Rodrigo Caio, Willian Arão, Diego e Bruno Henrique. De todos eles, apenas Arão tem o retorno confirmado contra o Bahia. O trio restante se recupera de lesão e será avaliado no Ninho do Urubu antes da viagem a Salvador, no sábado.