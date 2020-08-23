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futebol

'Pouco a pouco, vamos jogar melhor', avalia Domènec Torrent

Catalão vê empate com o Botafogo como 'melhor jogo' do Rubro-Negro sob seu comando e fala na necessidade de 'rodar' o elenco devido ao desgaste: 'Precisamos de tempo'...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 14:18

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 14:18

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O técnico Domènec Torrent manteve sua confiança em uma melhora gradual do Flamengo. Em entrevista divulgada pela Fla TV no início da tarde deste domingo, após o empate em 1 a 1 com o Botafogo, o comandante falou o que pesou para fazer mudanças na equipe.
- Nós precisamos jogar com todos os jogadores, porque temos muitos jogos. Depois do Santos, temos a cada dois, três dias, novo jogo, e precisamos rodar os jogadores. Eu falo muito com os médicos, porque é importante saber como estão todos - disse.
Em seguida, o catalão falou sobre a opção por adotar um estilo de jogo diferente para o clássico e foi categórico ao falar sobre o desempenho da equipe.
- Eu queria jogar no 4-3-3, com dois jogadores entre linhas criativos, como são Diego e Éverton Ribeiro e dois jogadores mais abertos. Acho que jogamos melhor do que da outra vez (Grêmio), mas o resultado foi o mesmo. Empatamos. Acho que foi o nosso melhor jogo aqui. Trabalhamos todos esses dias jogando um pouco diferente - e mostrou ânimo:
- Vamos mudar pouco a pouco. Precisava de jogadores com outras qualidades, dar descanso a outros jogadores, porque jogaram todas - completou. Dome voltou a falar na necessidade de tempo para treinar a equipe e implementar seu estilo de jogo.
- Só temos tempo para treinar, só para recuperar e jogar novamente. Temos que tentar jogar com os melhores jogadores em cada momento. Os melhores não são nomes, às vezes são os que estão na melhor forma. Tentaremos jogar sempre com os melhores - disse.
O Flamengo volta a campo no próximo domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro.

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