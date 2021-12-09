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futebol

Posições: volantes do Vasco decepcionaram de diferentes maneiras na temporada

Michel pouco jogou, Romulo pouco atuou e impressionou menos ainda, Andrey se destacou mais quando falou, Bruno Gomes seguiu sina de cartões e Galarza perdeu rendimento...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 07:30

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 07:30

A posição de volante foi mais uma de enorme inconsistência no Vasco na temporada recém-encerrada. Desde o início da temporada houve esperança, mas nenhuma consistência. É sobre os jogadores desta função que a retrospectiva em forma de série do LANCE! trata nesta quinta-feira.Nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, quando um time sub-22 foi posto em campo, uma surpresa mostrou maturidade: Matías Galarza foi onipresente, fez golaço e se justificou no time principal. Tanto que o Cruz-Maltino se mobilizou para comprar o jogador antes emprestado.
Só que o rendimento do paraguaio caiu com o passar dos meses. Ao ponto de ele ter ficado dois meses sem entrar em campo na reta final da temporada - participou de pouquíssimos minutos nos três últimos jogos.
+ Posições: goleiros do Vasco em 2021 passaram insegurança e deixaram péssima última imagem
De Bruno Gomes se esperava que vivesse uma temporada de afirmação. E, de fato, ele foi opção frequente ao longo de toda a temporada, com os três treinadores que passaram pelo time no período. O problema foi que, logo nas primeiras rodadas da Série B ele foi expulso duas vezes seguidas.
+ Posições: zagueiros do Vasco ilustraram o ano constantemente ruim da equipe
E foram expulsões que vão contra a expectativa de amadurecimento: numa quinta-feira, ele foi expulso aos 36 minutos; na quarta seguinte, ele não ficou seis minutos em campo. E o Vasco perdeu os dois jogos. A velha rotina de cartões foi tão impactante que ele passou os três últimos meses sem ser nem advertido. Mas ninguém percebeu.
+ Posições: atuações frustrantes dos experientes e revelação com destaque marcam as laterais do Vasco em 2021
Já a última temporada de Andrey em São Januário foi de titularidade quase sempre. Só que também foi de pouco destaque. O ponto de maior visibilidade individual foi a bronca/desabafo após a derrota para o Operário, na primeira rodada do returno.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Duas das grandes decepções do Cruz-Maltino foram Romulo e Michel. O primeiro retornou ao clube e entregou menos do que o razoável em termos de intensidade. Dos 21 jogos, foram 12 como titular. O último destes em agosto. Já Michel, emprestado pelo Grêmio, penou com problemas físicos e disputou somente sete jogos.
Crédito: Romulo,Andrey,BrunoGomes,GalarzaeMicheltiveramdiferentestrajetóriasnoVasco(ArteLANCE!

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