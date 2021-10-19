Por recuperação e regularidade, Fluminense se reapresenta e inicia a preparação visando o Fla-Flu

Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC

O Fluminense volta ao CT Carlos Castilho nesta terça-feira. Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo, o elenco se reapresenta para iniciar a preparação visando o clássico com o Flamengo no próximo sábado, às 19h, no Maracanã. Dentre as prioridades estão resolver os problemas, especialmente no setor de criação, e mais tempo para recuperar os jogadores, que vem sentindo a sequência. Na última rodada, Luccas Claro ficou fora após sentir desgaste muscular. O titular acabou sendo David Braz, que foi bem e aumentou a disputa por vaga. Além disso, estavam fora também Gabriel Teixeira, que está em transição após sentir a coxa esquerda e pode retornar, e Fred, com fissura no dedo do pé esquerdo, devendo ficar mais tempo fora.

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Em campo, o técnico Marcão tem tido mais tempo para treinar depois das eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, mas ainda tenta retomar boas atuações da equipe. Nas últimas cinco partidas, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. As maiores dificuldades tem sido na criação e, consequentemente, no baico número de gols marcados.

Depois de folgar nesta segunda, o elenco treina na tarde desta terça e na manhã de quarta, quinta e sexta. No domingo após o clássico, o grupo folga.Este será o sétimo clássico do Fluminense nesta temporada e o quinto diante do Flamengo. Foram duas vitórias, uma derrota e um empate diante do Rubro-Negro. No último encontro, o Tricolor levou a melhor no primeiro turno do Brasileirão com um gol de André já nos minutos finais. Igor Julião, Nino, Abel Hernández e Fred, duas vezes, foram outros que marcaram.

- A gente quer muito nosso torcedor no estádio, para nos apoiar e empurrar esses guerreiros. Num clássico como esse olhar para cima e ver o estádio cheio é motivo de satisfação. É um jogo difícil independente de qual peça o Renato vai ter à disposição. A gente só pode falar que, da nossa parte, a gente vai fazer de tudo para fazer um grande jogo, e somar três pontos, seria de uma importância muito grande - disse o técnico Marcão em coletiva.