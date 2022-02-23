Por hegemonia e tranquilidade de Paulo Sousa: Flamengo visita o Botafogo com 'temperos especiais'

Em 2021, o Flamengo só enfrentou o Botafogo uma vez: e venceu. O triunfo tem sido rotina nos últimos encontros, e o Rubro-Negro colocará a sua significativa série invicta à prova, em clássico a ser realizado às 20h desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos e válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Além disso, Paulo Sousa tem a sua tranquilidade em pauta.
No geral, o Flamengo não perde para o Botafogo desde novembro de 2018, quando foi derrotado no Niltão por 2 a 1, pelo Brasileirão. De lá para cá, são sete jogos de invencibilidade, com seis vitórias e um empate no período.
O mais recente embate ocorreu no Carioca do ano passado, quando o Fla venceu por 2 a 0, no Niltão, com gols de Rodrigo Muniz e Hugo Moura. Aliás, o retrospecto na casa alvinegra também é animador: são 21 confrontos ao todo, com nove vitórias, nove empates e apenas três triunfos do Botafogo (veja todos os resultados abaixo).
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E cabe a Paulo Sousa manter o ótimo histórico contra o Alvinegro, o que será fundamental para a sua sequência de trabalho, já que o time está em formação e, em seus dois únicos confrontos contra clubes grandes (Fluminense, pelo Carioca, e Atlético-MG, pela Supercopa), saiu com revés.
Um "tempero" a mais para o menu de hoje tem John Textor como protagonista, já que o investidor do Botafogo estará no estádio e presenciará, pela primeira vez, um clássico do Botafogo nesta nova Era, um estímulo para os mandantes.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Em tempo: a oportunidade de Sousa vencer o seu primeiro clássico, recheado de componentes promissores, será transmitida em Tempo Real pelo LANCE!.
RETROSPECTO DE BOTAFOGO X FLAMENGO NO NILTON SANTOS
24/03/2021 - Flamengo 2 X 0 Botafogo - Taça Guanabara
05/12/2020 - Flamengo 1 X 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro
07/11/2019 - Flamengo 1 X 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro
26/01/2019 - Flamengo 2 X 1 Botafogo - Taça Guanabara
10/11/2018 - Flamengo 1 X 2 Botafogo - Campeonato Brasileiro
03/03/2018 - Flamengo 1 X 0 Botafogo - Taça Rio
10/09/2017 - Flamengo 0 X 2 Botafogo - Campeonato Brasileiro
16/08/2017 - Flamengo 0 X 0 Botafogo - Copa do Brasil
12/02/2017 - Flamengo 2 X 1 Botafogo - Taça Guanabara
03/03/2013 - Flamengo 0 X 2 Botafogo - Taça Guanabara
17/02/2013 - Flamengo 1 X 0 Botafogo - Taça Guanabara
01/12/2012 - Flamengo 2 X 2 Botafogo - Campeonato Brasileiro
26/08/2012 - Flamengo 0 X 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro
05/02/2012 - Flamengo 0 X 0 Botafogo - Taça Guanabara
18/09/2011 - Flamengo 1 X 1 Botafogo - Campeonato Brasileiro
19/06/2011 - Flamengo 0 X 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro
10/04/2011 - Flamengo 2 X 0 Botafogo - Taça Rio
20/02/2011 - Flamengo 1(3) X(1) 1 Botafogo - Taça Guanabara
02/10/2010 - Flamengo 1 X 1 Botafogo - Campeonato Brasileiro
21/03/2010 - Flamengo 2 X 2 Botafogo - Taça Rio
25/10/2009 - Flamengo 1 X 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro
RETROSPECTO GERAL
Flamengo e Botafogo já se enfrentaram em 384 oportunidades, com vantagem para o clube da Gávea. Foram 142 vitórias do Fla, 126 empates e 116 derrotas.