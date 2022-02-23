Por hegemonia e tranquilidade de Paulo Sousa: Flamengo visita o Botafogo com 'temperos especiais'

Em 2021, o Flamengo só enfrentou o Botafogo uma vez: e venceu. O triunfo tem sido rotina nos últimos encontros, e o Rubro-Negro colocará a sua significativa série invicta à prova, em clássico a ser realizado às 20h desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos e válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Além disso, Paulo Sousa tem a sua tranquilidade em pauta.

No geral, o Flamengo não perde para o Botafogo desde novembro de 2018, quando foi derrotado no Niltão por 2 a 1, pelo Brasileirão. De lá para cá, são sete jogos de invencibilidade, com seis vitórias e um empate no período.

O mais recente embate ocorreu no Carioca do ano passado, quando o Fla venceu por 2 a 0, no Niltão, com gols de Rodrigo Muniz e Hugo Moura. Aliás, o retrospecto na casa alvinegra também é animador: são 21 confrontos ao todo, com nove vitórias, nove empates e apenas três triunfos do Botafogo (veja todos os resultados abaixo).

> Botafogo x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

E cabe a Paulo Sousa manter o ótimo histórico contra o Alvinegro, o que será fundamental para a sua sequência de trabalho, já que o time está em formação e, em seus dois únicos confrontos contra clubes grandes (Fluminense, pelo Carioca, e Atlético-MG, pela Supercopa), saiu com revés.

Um "tempero" a mais para o menu de hoje tem John Textor como protagonista, já que o investidor do Botafogo estará no estádio e presenciará, pela primeira vez, um clássico do Botafogo nesta nova Era, um estímulo para os mandantes.

> Veja e simule a tabela do Cariocão

Em tempo: a oportunidade de Sousa vencer o seu primeiro clássico, recheado de componentes promissores, será transmitida em Tempo Real pelo LANCE!.

RETROSPECTO DE BOTAFOGO X FLAMENGO NO NILTON SANTOS

24/03/2021 - Flamengo 2 X 0 Botafogo - Taça Guanabara

05/12/2020 - Flamengo 1 X 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro

07/11/2019 - Flamengo 1 X 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro

26/01/2019 - Flamengo 2 X 1 Botafogo - Taça Guanabara

10/11/2018 - Flamengo 1 X 2 Botafogo - Campeonato Brasileiro

03/03/2018 - Flamengo 1 X 0 Botafogo - Taça Rio

10/09/2017 - Flamengo 0 X 2 Botafogo - Campeonato Brasileiro

16/08/2017 - Flamengo 0 X 0 Botafogo - Copa do Brasil

12/02/2017 - Flamengo 2 X 1 Botafogo - Taça Guanabara

03/03/2013 - Flamengo 0 X 2 Botafogo - Taça Guanabara

17/02/2013 - Flamengo 1 X 0 Botafogo - Taça Guanabara

01/12/2012 - Flamengo 2 X 2 Botafogo - Campeonato Brasileiro

26/08/2012 - Flamengo 0 X 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro

05/02/2012 - Flamengo 0 X 0 Botafogo - Taça Guanabara

18/09/2011 - Flamengo 1 X 1 Botafogo - Campeonato Brasileiro

19/06/2011 - Flamengo 0 X 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro

10/04/2011 - Flamengo 2 X 0 Botafogo - Taça Rio

20/02/2011 - Flamengo 1(3) X(1) 1 Botafogo - Taça Guanabara

02/10/2010 - Flamengo 1 X 1 Botafogo - Campeonato Brasileiro

21/03/2010 - Flamengo 2 X 2 Botafogo - Taça Rio

25/10/2009 - Flamengo 1 X 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro

RETROSPECTO GERAL

Flamengo e Botafogo já se enfrentaram em 384 oportunidades, com vantagem para o clube da Gávea. Foram 142 vitórias do Fla, 126 empates e 116 derrotas.