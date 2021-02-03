Por decisão do Flamengo, Gerson não depõe em inquérito do STJD que apura suposta injúria racial

Convocado a prestar depoimentos nesta quarta em inquérito do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que apura a denúncia de suporta injúria racial sofrida por Gerson de Ramírez, do Bahia, o meio-campista do Flamengo não compareceu ao STJD, assim como Bruno Henrique e Natan, companheiros de time que seriam ouvidos como testemunha. A decisão foi do clube, alegando que os três estão concentrados para o clássico com o Vasco, nesta quinta-feira.