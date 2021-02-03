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Por decisão do Flamengo, Gerson não depõe em inquérito do STJD que apura suposta injúria racial

Além de Gerson, Bruno Henrique e Natan também não compareceram ao Tribunal nesta quarta. Jogadores estão concentrados para o clássico com o Vasco, nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 14:53

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 14:53

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Convocado a prestar depoimentos nesta quarta em inquérito do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que apura a denúncia de suporta injúria racial sofrida por Gerson de Ramírez, do Bahia, o meio-campista do Flamengo não compareceu ao STJD, assim como Bruno Henrique e Natan, companheiros de time que seriam ouvidos como testemunha. A decisão foi do clube, alegando que os três estão concentrados para o clássico com o Vasco, nesta quinta-feira.
A informação foi inicialmente publicada pelo "Globoesporte" e confirmada pelo LANCE!. O departamento jurídico que os atletas não precisariam ir ao Tribunal nesta data, além de pedir o adiamento dos respectivos depoimentos ao STJD.

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