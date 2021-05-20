Por confusão, STJD pune Nino Paraíba e Steven Mendoza por 30 dias

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A confusão generalizada na Copa do Nordeste entre os jogadores do Bahia e Ceará rendeu uma suspensão preventiva do STJD para Steven Mendoza Nino Paraíba. Ambos estão fora por 30 dias.

Agora, fica a expectativa para o julgamento definitivo no Tribunal, que está marcado para a próxima semana, onde será estipulado o prazo final do período que a dupla vai ficar fora das quatro linhas.

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