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futebol

Por confusão, STJD pune Nino Paraíba e Steven Mendoza por 30 dias

Dupla foi um dos atletas que participaram da confusão entre Ceará e Bahia na final da Copa do Nordeste...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 20:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 20:19
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
A confusão generalizada na Copa do Nordeste entre os jogadores do Bahia e Ceará rendeu uma suspensão preventiva do STJD para Steven Mendoza Nino Paraíba. Ambos estão fora por 30 dias.
Agora, fica a expectativa para o julgamento definitivo no Tribunal, que está marcado para a próxima semana, onde será estipulado o prazo final do período que a dupla vai ficar fora das quatro linhas.
Briga
Após a decisão da Copa do Nordeste, Steven Mendoza, Nino Paraíba e outros atletas de Bahia e Ceará entraram em conflito após a entrega da taça. A confusão foi tão grande, que a festa do time Tricolor encerrou de maneira precoce no gramado.

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