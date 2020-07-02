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futebol

Plata, atacante equatoriano do Sporting, diz que a garotada vai bem

O Sporting vem apostando nos garotos, com sucesso.  Um deles, Plata, o melhor em campo no triunfo sobre o Gil Vicente, diz que os jovens estão aproveitando as chances no time A...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 00:00

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 00:00

Crédito: Sporting , com time mesclado de garotos e experientes, ganhou o quarto jogo seguido no Português (M. LOPES /AFP
O Sporting fez 2 a 1 no Gil Vicente, nesta quarta-feira. Foi o quarto jogo seguido com vitória. Está em terceiro lugar na Liga, mas permanece como o time que mais pontos marcou desde a retomada do futebol português após o fim do isolamento por causa da pandemia. Além disso, ao lado do Portimonense são os dois únicos que não perderam.
No triunfo sobre o Gil Vicente, o grande destaque foi o atacante equatoriano Gonzalo Plata, de apenas 19 anos. Ele participou do lance do primeiro gol e marcou o segundo tento.
Melhor em campo, Plata disse que o time está num momento de alta na competição:
- Foi um jogo bem complicado, mas temos trabalhado para vencer, nosso time é jovem e nós temos muita gana de ganhar e mostrar a cada dia que temos possibilidade para ganhar nosso espaço.
Com os resultados, o Sporting abriu cinco pontos para o quarto colocado Braga, praticamente se consolidando no pódio. Mas, será que ainda há tempo para alcançar o Benfica (64 pontos)? Plata acredita que enquanto há possibilidade matemática, sim.
- São nove pontos de vantagem para o Benfica, restam 15 pontos em jogo. Alcançamos o segundo lugar não é tarefa fácil, mas vamos buscar a melhor posição possível.
Perguntado sobre a excelente atuação do garoto Plata, Emanuel Ferro, auxiliar do treinador Ruben Amorim comentou:
- O trabalho durante a semana e o desempenho individual nunca é desvinculado do coletivo, os jovens entram, mas os mais velhos ajudam. Estamos tirando muitas coisas positivas nestes testes que estamos fazendo por causas das ausências.

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