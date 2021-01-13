Piton é operado e deve desfalcar o Corinthians no restante do Brasileiro

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quarta-feira, Lucas Piton foi submetido a uma operação na hérnia inguinal, como foi noticiado na última quarta. O procedimento foi bem sucedido e o jovem tem prazo de retorno entre quatro e seis semanas. Com isso, ele deve desfalcar o Corinthians pelo restante do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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A cirurgia foi realizada pelo Dr. Alexandre Morrel e sua equipe, com acompanhamento dos médicos do Corinthians Joaquim Grava e Ivan Grava. O lateral deve receber alta do Hospital São Luiz nos próximos dias.

Com o prazo de retorno aos treinos previsto entre quatro e seis semanas, Piton deve estar em condições de jogo em meados de fevereiro o no fim do mês, o que culminaria com o término do Brasileirão, cuja última rodada está marcada para o dia 25 de fevereiro. Assim, ele deve ser desfalque para a reta final.Atualmente, Lucas é reserva imediato de Fábio Santos, que chegou no fim do ano passado. No entanto, o jovem chegou a ser titular em alguns momentos da temporada, desbancando Sidcley e Carlos Augusto, que já deixaram o clube. Além disso, com Vagner Mancini, ele chegou a atuar na linha ofensiva em pelo menos duas partidas como titular, na função de um ponta pelo lado esquerdo.

Aos 20 anos, Piton teve sua primeira temporada completa como profissional, atuando em 31 jogos oficiais, sem marcar gols, mas dando quatro assistências para os companheiros. Sem o lateral, Mancini terá que improvisar na posição caso Fábio Santos tenha algum problema, ou puxar algum atleta da base.

Confira a nota oficial divulgada pelo Corinthians:

"O lateral-esquerdo Lucas Piton passou por uma cirurgia bem sucedida de hérnia inguinal, na manhã desta quarta-feira feira (13), no Hospital São Luiz, unidade Morumbi.

O procedimento foi realizado pelo médico Alexandre Morrel e sua equipe, acompanhado pelos médicos do Corinthians Joaquim Grava e Ivan Grava.