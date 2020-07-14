Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pikachu luta para voltar a ser crucial no elenco cruz-maltino

Após início de temporada distante de seu ápice, camisa 22 tem no período de preparação a missão de se consolidar como titular absoluto da equipe de Ramon Menezes...

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 10:55

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama
O desafio de se reinventar faz parte da rotina de Yago Pikachu nesta preparação do Vasco de olho nas competições do segundo semestre. Após um início de temporada no qual esteve longe de seu ápice (assim como boa parte do elenco), o camisa 22 tem a grande oportunidade de reencontrar seu bom futebol.
Escalado novamente na lateral direita, o jogador de 28 anos demorou para engrenar boas atuações em 2020 e, até o momento, passou em branco nos 14 jogos que disputou. Além de não manter o vigor que já demonstrara no ano anterior nas vezes nas quais apoiou o ataque, Pikachu deixou alguns espaços durante as partidas, forçando o setor defensivo a se desdobrar para evitar o pior.
Na primeira partida sob o comando de Ramon Menezes, o lateral sinalizou o quanto pode melhorar o seu ímpeto ofensivo. Além de ter feito boa dobradinha com o jovem Vinícius no triunfo por 3 a 1 sobre o Macaé, Yago Pikachu voltou a se destacar com as investidas pelo meio, em sua melhor atuação no ano.
O seu entrosamento com o atacante pode ser uma brecha para que o camisa 22 se consolide com o recém-chegado treinador e saiba fazer a diferença ofensivamente.
A partida diante do Madureira, porém, novamente trouxe preocupação com o desempenho do "curinga". Outra vez, Pikachu teve oscilações defensivas na lateral e, quando foi deslocado para a ponta, pouco acrescentou ao setor ofensivo na vitória cruz-maltina por 1 a 0 em São Januário.
Neste período de preparação, o jogador de 28 anos ainda lida com um novo obstáculo: a "sombra" de Cláudio Winck, que voltou a ser aproveitado pelo técnico Ramon Menezes. A concorrência acirrada em um setor no qual Yago Pikachu era titular absoluto até pouco tempo pode ser a chance dele se dedicar ainda mais para convencer o comandante e a torcida.
Passada a frustração no Carioca, cabe a Pikachu honrar sua capacidade de fazer a diferença no Cruz-Maltino, tanto na lateral quanto pelas pontas. Afinal, seu estilo voluntarioso já se mostrou um caminho crucial para o Vasco balançar as redes.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados