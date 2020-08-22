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Perto dos 50 gols em 2020, Flamengo vê Gabigol reencontrar as redes e confiante para voltar a 'amassar'

Fla terá o clássico contra o Botafogo neste domingo e, caso vença, naturalmente atingirá a marca de 50 gols na temporada. Camisa 9, que findou jejum, se ratifica como trunfo...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 05:55

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 05:55

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo vai para o clássico deste domingo, contra o Botafogo, às 11h, com a missão de triunfar e catapultar a sua posição na tabela a fim de defender o título do Campeonato Brasileiro. O rival se encontra em uma fase melhor, mas o Rubro-Negro assegura estar com a confiança recuperada para "amassar".
> Confira tabela do Campeonato Brasileiro
A expressão destacada acima saiu da boca de Gabigol, que reencontrou as redes na última quarta-feira, contra o Grêmio, findando o jejum de sete partidas consecutivas sem anotar um gol sequer. E, no empate no Maracanã, fez questão de abraçar Domènec Torrent para transmitir apoio ao catalão:
Caso vença neste domingo, por exemplo, naturalmente chegará à marca de 50 gols em 2020, uma vez que, hoje, soma 49, em 26 jogos (somando os duelos comandados por Maurício Souza, no Carioca).A missão diante do Botafogo, tradicionalmente encardida, será ainda mais árdua por conta da ótima fase dos rivais. Contudo, o discurso do Flamengo anima o torcedor pela volta de dias melhores e, por que não, dos recentes "amassos" - como no Brasileirão de 2019. A ver se a ambição se concretizará.
Veja a lista completa de artilheiros do Flamengo em 2020:
Gabigol - 12 golsBruno Henrique - 8Pedro - 6Arrascaeta - 4Everton Ribeiro - 3Gerson - 3Michael - 3Diego - 1Filipe Luís - 1Gustavo Henrique - 1Lucas Silva - 1João Lucas - 1Rodrigo Muniz - 1Bill - 1Pedro Rocha - 1Vitinho - 1* Gol contra - 1 (diante da Portuguesa-RJ)

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