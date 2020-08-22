Perto dos 50 gols em 2020, Flamengo vê Gabigol reencontrar as redes e confiante para voltar a 'amassar'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo vai para o clássico deste domingo, contra o Botafogo, às 11h, com a missão de triunfar e catapultar a sua posição na tabela a fim de defender o título do Campeonato Brasileiro. O rival se encontra em uma fase melhor, mas o Rubro-Negro assegura estar com a confiança recuperada para "amassar".

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A expressão destacada acima saiu da boca de Gabigol, que reencontrou as redes na última quarta-feira, contra o Grêmio, findando o jejum de sete partidas consecutivas sem anotar um gol sequer. E, no empate no Maracanã, fez questão de abraçar Domènec Torrent para transmitir apoio ao catalão:

Caso vença neste domingo, por exemplo, naturalmente chegará à marca de 50 gols em 2020, uma vez que, hoje, soma 49, em 26 jogos (somando os duelos comandados por Maurício Souza, no Carioca).A missão diante do Botafogo, tradicionalmente encardida, será ainda mais árdua por conta da ótima fase dos rivais. Contudo, o discurso do Flamengo anima o torcedor pela volta de dias melhores e, por que não, dos recentes "amassos" - como no Brasileirão de 2019. A ver se a ambição se concretizará.

Veja a lista completa de artilheiros do Flamengo em 2020: