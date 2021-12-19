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Perto dos 16 anos, Matheus Lima ainda não foi procurado pelo Santos por primeiro contrato

Meia é uma das principais promessas das categorias de base do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 10:00

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 10:00

O Santos ainda não procurou o meia Matheus Lima para o primeiro contrato profissional com o clube. Promessa da base, Matheus Lima vai completar 16 anos no dia 3 de janeiro de 2022 e vai poder assinar um contrato profissional. Ele assinou o primeiro contrato de formação com o clube ainda em janeiro de 2020.Matheus foi sondado por um gigante da Espanha e uma equipe da França, mas frequentemente é visto por outros clubes europeus. A Federação do Qatar já ofereceu US$ 10 milhões para que Matheus Lima atuasse pelo país. A proposta aconteceu na gestão de transição de Orlando Rollo, mas o Menino da Vila recusou imediatamente. Apesar das sondagens, o meia quer estrear pelo profissional do Santos e não esconde o carinho que tem pelo clube.
Com apenas 15 anos, Matheus pulou etapas e chegou a ser promovido ao time Sub-17 nesta temporada e atuou pelo Brasileiro da categoria. No segundo semestre voltou a compor para o Sub-15 e foi um dos destaques na disputa do Campeonato Paulista e da Copa Nike da categoria. Pelo Paulista foram 15 gols em 18 jogos enquanto pela Copa Nike foram 2 gols em 4 jogos e escolhido como o melhor da partida duas vezes.Em 2019, Matheus teve grande repercussão na mídia ao marcar um gol ao estilo Lionel Messi na vitória sobre Santo André, pelo Paulista Sub-13. Na jogada, o camisa 10 saiu da lateral do campo, driblou dois adversários, arrancou, tabelou com um companheiro, entrou na área do time do ABC no meio de três marcadores e tocou para as redes.
O jogador, que chegou ao Santos em 2014 para o time Sub-9 de Futsal, acumula títulos e feitos, como as conquistas da IberCup Sub-12 em 2017, a Copa Ouro Sub-13 em 2018, além das artilharias da própria IberCup e do Paulista Sub-9 de Futsal em 2014. Na temporada passada, ele fez 14 gols em seis partidas na IberCup Sub-13 e também atuou em um desafio do time Sub-15 pelo Campeonato Paulista.
Crédito: MatheusLimaéumadasmaiorespromessasdascategoriasdebasedoSantos(Reprodução

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