Perto de jogo 200 pelo Corinthians, Gabriel diz que 'não vê a hora de atingir a marca'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O clássico contra o São Paulo, neste domingo (2), às 22h15, pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, pode ser ainda mais especial para um jogador do Corinthians, o volante Gabriel. Com 199 disputados, desde que chegou ao Timão, o camisa 5 pode bater a marca de 200 partidas pelo clube, justamente neste Majestoso.

- Ansioso, não vejo a hora de bater logo essa marca. Indescritível, não tem como descrever em uma palavra, uma frase, o que eu tô sentido até porque é um sonho. Eu vesti a camisa de criança, hoje eu visto dentro de campo. Completado essa marca de 200 jogos, espero que ela aconteça no clássico – disse o jogador à Corinthians TV, antes do treino deste sábado (1), pela manhã.>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do Timão!

O atleta é provável titular contra o Tricolor, até porque o setor em que ele atua possui duas baixas para o duelo: Xavier e Cantillo. O primeiro, está fora por conta de uma lesão no tornozelo, enquanto o segundo foi julgado e suspenso por uma expulsão na terceira rodada do Estadual, contra a Ponte Preta, no dia 7 de março.

Será uma chance para Gabriel recuperar espaço no Corinthians, já que ele ficou de fora dos dois jogos que a equipe do Parque São Jorge fez pela Copa Sul-Americana, contra River Plate (PAR) e Peñarol (URU), sendo preterido por Xavier e Cantillo contra os paraguaios e uruguaios, respectivamente.

- Fazer um grande jogo, e espero ajudar o Corinthians como sempre fiz. Ansiedade, mas com a cabeça no lugar para dar tudo certo – comentou o volante sobre a expectativa para o clássico.