Pedro marca três em jogo-treino; Bruno Henrique participa e fica à disposição do Flamengo no Equador

A derrota para o Ceará já faz parte do passado e o Flamengo, nesta segunda, se reapresentou no Ninho do Urubu. Na atividade, um jogo-treino contra o time Sub-20, o atacante Pedro se destacou com três gols na vitória por 6 a 0. Além dele, a participação de Bruno Henrique, recuperado de um edema no joelho direito, foi outra boa notícia para o Rubro-Negro, que embarca para os jogos no Equador, pela Libertadores, com o camisa 27 à disposição de Domènec Torrent.