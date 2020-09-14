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Pedro marca três em jogo-treino; Bruno Henrique participa e fica à disposição do Flamengo no Equador

Delegação do Rubro-Negro embarca nesta terça-feira para o Equador, onde fará duas partidas consecutivas pelo Grupo A  da Copa Libertadores...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 18:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 18:28
Crédito: Bruno Henrique reforçará o Flamengo diante do Del Valle e do Barcelona de Guayaquil (F: Alexandre Vidal/Flamengo
A derrota para o Ceará já faz parte do passado e o Flamengo, nesta segunda, se reapresentou no Ninho do Urubu. Na atividade, um jogo-treino contra o time Sub-20, o atacante Pedro se destacou com três gols na vitória por 6 a 0. Além dele, a participação de Bruno Henrique, recuperado de um edema no joelho direito, foi outra boa notícia para o Rubro-Negro, que embarca para os jogos no Equador, pela Libertadores, com o camisa 27 à disposição de Domènec Torrent.
Além de Pedro e Bruno Henrique, Gerson e Arrascaeta fizeram os gols. Veja!

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