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futebol

Pedro entra na briga pelo título de artilheiro do Brasil em 2020

Atacante do Flamengo marcou duas vezes nessa terça-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2020 às 07:35

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 07:35

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O 'jejum' de gols de Pedro não durou mais do que um jogo. Após uma sequência de cinco confrontos consecutivos estufando as redes, o atacante do Flamengo passou em branco no clássico com o Vasco, vencido pelos rubro-negros por 2 a 1, no fim de semana. Nessa terça-feira, porém, o atacante compensou marcando os dois tentos do triunfo sobre o Goiás pelo mesmo placar. O último e decisivo, anotado já nos acréscimos.
Mesmo tendo saído do banco em metade dos 30 jogos que disputou pelo clube até agora, o centroavante já acumula a impressionante marca de 16 gols. Isso com apenas 1400 minutos em campo, o que lhe dá uma média de um tento a cada 87,5 minutos .
Pedro agora entra de vez na briga pela artilharia do ano no Brasil entre os jogadores da Série A. O centroavante, inclusive, empatou com Gabigol, titular da posição no Rubro-Negro, mas que segue se recuperando de lesão. Outro que ele igualou é Germán Cano, do Vasco. Agora, apenas Nenê, do Fluminense, e Thiago Galhardo, do Internacional, aparece à sua frente. Confira o ranking:
ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2020- Apenas gols por equipes da Série A
1º - Nenê - Fluminense - 19 gols2º - Thiago Galhardo - Internacional - 18 gols3º - Pedro - Flamengo - 16 golsCano - Vasco - 16 golsGabigol - Flamengo - 16 gols6º - Marinho - Santos - 15 gols7º - Willian - Palmeiras - 13 gols8º - Vinícius - Ceará - 12 golsBruno Henrique - Flamengo - 12 golsDiego Souza - Grêmio - 12 golsRenato Kayzer - Atlético-GO/Athletico-PR - 12 gols

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