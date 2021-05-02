Pedro celebra primeiro jogo com três gols na carreira e divide méritos com os garçons Michael e Arrascaeta

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Pedro foi o cara da vitória do Flamengo neste sábado, no Raulino de Oliveira, no jogo de ida da semifinal do Carioca. Afinal, o atacante marcou os três gols na vitória por 3 a 0. Contudo, o camisa 21 só alcançou o feito por conta da ajuda preciosa de Michael, duas vezes, e Arrascaeta, que deram grandes assistências.Na saída do campo, o centroavante Pedro dividiu o mérito com os parceiros.

- Finalmente saiu esse terceiro gol. Eu só fazia dois (em um jogo), e estava esperando uma bolinha sobrar. Mérito total da equipe pelo trabalho. É continuar evoluindo, trabalhando e crescendo pelo Flamengo. É o que clube pede, sempre estar em alto nível. Queremos sempre estar jogando e ajudando os companheiros - afirmou, antes de seguir: