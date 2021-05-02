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Pedro celebra primeiro jogo com três gols na carreira e divide méritos com os garçons Michael e Arrascaeta

Camisa 21 contou com as assistências dos parceiros para marcar os três gols da vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda, na semifinal do Campeonato Carioca...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 23:10

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 23:10
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Pedro foi o cara da vitória do Flamengo neste sábado, no Raulino de Oliveira, no jogo de ida da semifinal do Carioca. Afinal, o atacante marcou os três gols na vitória por 3 a 0. Contudo, o camisa 21 só alcançou o feito por conta da ajuda preciosa de Michael, duas vezes, e Arrascaeta, que deram grandes assistências.Na saída do campo, o centroavante Pedro dividiu o mérito com os parceiros.
- Finalmente saiu esse terceiro gol. Eu só fazia dois (em um jogo), e estava esperando uma bolinha sobrar. Mérito total da equipe pelo trabalho. É continuar evoluindo, trabalhando e crescendo pelo Flamengo. É o que clube pede, sempre estar em alto nível. Queremos sempre estar jogando e ajudando os companheiros - afirmou, antes de seguir:
- Mérito total do Michael (nos dois primeiros gols), e depois um passe de craque do Arrascaeta. Flamengo é isso, todos querendo se ajudar dentro de campo.> Confira as semifinais e as datas da decisão do Campeonato Carioca!

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