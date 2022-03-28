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Pedri alivia pressão de ser o camisa 10 da seleção espanhola: ‘A equipe é mais importante do que um jogador’

Aos 19 anos, meia se tornou o camisa 10 da Espanha e uma das referências de criação da equipe comandada por Luis Enrique
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LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 15:46

Publicado em 28 de Março de 2022 às 15:46

Destaque do Barcelona, o jovem Pedri assumiu a camisa 10 da seleção espanhola. Em coletiva nesta segunda-feira, o meia de apenas 19 anos comentou sobre a responsabilidade de carregar esse posto e ser considerado uma das referências da equipe de Luis Henrique.> Barcelona aguarda fim do Inglês para avançar por Raphinha e 'torce' por rebaixamento do Leeds; entenda
- Eu tomo com muita calma (de ser o camisa 10), tenho que tirar o peso de mim. A equipe é mais importante do que um jogador.
- Eu não tenho essa virtude. Não me vejo como líder de nada, o grupo depende da união de todos nós. Isso é o mais importante - declarou o meia.
Pedri também falou sobre sua conexão com Gavi, meia do Barcelona e da seleção espanhola de apenas 17 anos. O jogador desviou das comparações com a dupla de craques Xavi e Iniesta.
- Espero, mas é muito difícil fazer o que eles (Xavi e Iniesta) fizeram. Tenho uma relação espetacular com ele (Gavi), tenho um apreço especial por ele e acho que ele tem um potencial muito bom - comentou Pedri.
Já classificada para a Copa do Mundo de 2022, a seleção espanhola entra em campo nesta terça-feira contra a Islândia em jogo amistoso.
Crédito: Aos19anos,Pedriéocamisa10daEspanha(Foto:LLUISGENE/AFP

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