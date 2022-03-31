Paulo Sousa responde se há 'clima' para Léo Pereira 'dar a volta' após falhas pelo Flamengo na final

O Flamengo foi derrotado para o Fluminense por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã, com dois gols de Cano em um intervalo de dois minutos. Léo Pereira acabou falhando na origem das duas jogadas, sendo que o zagueiro havia acabado de entrar em campo, pela ida da final do Campeonato Carioca.Logo após o jogo, além de reconhecer erros e fazer uma análise do que deu errado em sua equipe nesta noite, Paulo Sousa comentou especificamente sobre a atuação de Léo Pereira.

- Claro que tem que existir clima, claro que ele tem de dar a volta (por cima). Eu, como líder, e seus colegas têm de ajudar. Ele tem uma personalidade forte, iniciou muito bem nessa temporada. Só que é um jogador que, infelizmente, tem tido esses momentos que condicionam resultados e que lhe trazem muita pressão - falou o Mister, emendando sobre o camisa 4:

- Tem muitas características importantes, é super agressivo no jogo aéreo. É rápido, joga bem, tecnicamente é evoluído, é super agressivo nos duelos. Por isso é um jogador muito válido. Temos que ajudá-lo a evitar que esses pontuais condicionem resultados.

O jogo da volta da decisão entre Flamengo e Fluminense será realizado às 18h deste sábado, no Maracanã. O time de Paulo Sousa precisará vencer por mais de três gols de diferença para ser campeão diretamente. No caso de dois, a final será decidida nos pênaltis.