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Paulo Sousa, do Flamengo, solidariza-se com vítimas das chuvas em Petrópolis: 'Mais importante do que se passará aqui ou no domingo'

Técnico do Flamengo se solidarizou com as vítimas das chuvas que atingiram Petrópolis...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 15:42
Antes da bola rolar para Flamengo e Madureira, no Conselheiro Galvão, o técnico Paulo Sousa prestou sua solidariedade Às vítimas das chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis e região, no Rio de Janeiro, nos últimos dias. O Corpo de Bombeiros confirmou 66 mortes, a busca por desaparecidos segue, e clubes do Rio estão fazendo campanhas para arrecadar alimentos e doações. - O mais importante é mandar um abraço, um carinho, a todas famílias de Petrópolis. É um momento de união e muita força para quem perdeu seus entes queridos. Isso é muito mais importante do que se passará aqui, hoje, ou no domingo. Da minha parte, da comissão técnica e jogadores, de todo o Flamengo, um abraço e muito carinho - falou Paulo Sousa, em entrevista ao "Cariocão Play", antes de responder sobre a partida contra o Madureira. Desde os acontecimentos na Região Serrana, diversas instituições se colocaram como ponto de coleta de doações, incluindo Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Saiba como ajudar clicando aqui!
Crédito: PauloSousanoEstádioConselheiroGalvão,napartidaentreFlamengoeMadureira(Foto:Reprodução/CariocãoPlay

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