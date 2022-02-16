Paulo Sousa, do Flamengo, solidariza-se com vítimas das chuvas em Petrópolis: 'Mais importante do que se passará aqui ou no domingo'

Antes da bola rolar para Flamengo e Madureira, no Conselheiro Galvão, o técnico Paulo Sousa prestou sua solidariedade Às vítimas das chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis e região, no Rio de Janeiro, nos últimos dias. O Corpo de Bombeiros confirmou 66 mortes, a busca por desaparecidos segue, e clubes do Rio estão fazendo campanhas para arrecadar alimentos e doações. - O mais importante é mandar um abraço, um carinho, a todas famílias de Petrópolis. É um momento de união e muita força para quem perdeu seus entes queridos. Isso é muito mais importante do que se passará aqui, hoje, ou no domingo. Da minha parte, da comissão técnica e jogadores, de todo o Flamengo, um abraço e muito carinho - falou Paulo Sousa, em entrevista ao "Cariocão Play", antes de responder sobre a partida contra o Madureira. Desde os acontecimentos na Região Serrana, diversas instituições se colocaram como ponto de coleta de doações, incluindo Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Saiba como ajudar clicando aqui!