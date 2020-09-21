Patrick de Paula não viaja ao Paraguai e Palmeiras se preocupa para volta ainda melhor

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

Patrick de Paula não viajou para o Paraguai com o restante do elenco e está fora da partida contra o Guaraní, quarta-feira (23) pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Titular de Vanderlei Luxemburgo, a Cria da Academia completará quatro jogos consecutivos fora e a última vez em que esteve em campo foi na vitória sobre o Corinthians, em Itaquera. Desde então ele foi ausência diante Sport, Bolívar, Grêmio e será novamente no Paraguai.

A necessidade de tirar Patrick dos compromissos em um mês pesado para o Verdão é para melhorar o condicionamento e para que o meio de campo faça trabalhos específicos de fortalecimento. Desde a ausência, ele tem cumprido uma carga baixa de treinos na Academia de Futebol.A pouca idade, completou 21 anos no último dia 8, é um fator que exige mais atenção do Núcleo de Saúde e Performance do clube, uma vez que é necessário observar o processo de desenvolvimento. Patrick subiu ao profissional nesta temporada e, apesar do protagonismo, tem somente 22 partidas no time de cima. O Verdão entrou 31 vezes em campo no ano.

Depois do empate contra o Grêmio, Vanderlei Luxemburgo explicou a situação de Patrick de Paula.

– Patrick vem de uma estafa de tantos jogos seguidos, precisa recondicionar. Está tudo sendo feito como deve – afirmou o treinador.

Em um primeiro momento, cogitou-se integrar Patrick ao restante do elenco no Paraguai dependendo da evolução deste processo de recondicionamento, porém a comissão técnica entende que é melhor preservá-lo mais um pouco para uma volta ainda melhor.