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Patrick de Paula não viaja ao Paraguai e Palmeiras se preocupa para volta ainda melhor

Cria da Academia completará o quarto jogo consecutivo sem atuar pelo Alviverde e a última vez dele em campo aconteceu na vitória sobre o Corinthians, pelo Brasileirão...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 12:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 12:55
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
Patrick de Paula não viajou para o Paraguai com o restante do elenco e está fora da partida contra o Guaraní, quarta-feira (23) pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.
Titular de Vanderlei Luxemburgo, a Cria da Academia completará quatro jogos consecutivos fora e a última vez em que esteve em campo foi na vitória sobre o Corinthians, em Itaquera. Desde então ele foi ausência diante Sport, Bolívar, Grêmio e será novamente no Paraguai.
A necessidade de tirar Patrick dos compromissos em um mês pesado para o Verdão é para melhorar o condicionamento e para que o meio de campo faça trabalhos específicos de fortalecimento. Desde a ausência, ele tem cumprido uma carga baixa de treinos na Academia de Futebol.A pouca idade, completou 21 anos no último dia 8, é um fator que exige mais atenção do Núcleo de Saúde e Performance do clube, uma vez que é necessário observar o processo de desenvolvimento. Patrick subiu ao profissional nesta temporada e, apesar do protagonismo, tem somente 22 partidas no time de cima. O Verdão entrou 31 vezes em campo no ano.
Depois do empate contra o Grêmio, Vanderlei Luxemburgo explicou a situação de Patrick de Paula.
– Patrick vem de uma estafa de tantos jogos seguidos, precisa recondicionar. Está tudo sendo feito como deve – afirmou o treinador.
Em um primeiro momento, cogitou-se integrar Patrick ao restante do elenco no Paraguai dependendo da evolução deste processo de recondicionamento, porém a comissão técnica entende que é melhor preservá-lo mais um pouco para uma volta ainda melhor.
A presença contra o Flamengo, domingo (27) no Allianz Parque, dependerá da semana de treinos dele na Academia de Futebol.

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