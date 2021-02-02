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Patric assume a responsabilidade por derrota do Sport

Lateral-direito lamenta suas falhas na partida desta segunda-feira que culminaram nos gols do Fla...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 23:13

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 23:13

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Uma segunda-feira para ser esquecida. Se o torcedor do Sport sonhava com uma vitória em cima do Flamengo, ele desanimou após 45 minutos apagados do Leão, que permanece colado na zona de rebaixamento.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na saída de campo, o lateral-direito Patric assumiu a responsabilidade pelos gols sofridos pelo Sport e pediu desculpas ao torcedor.
‘Definiu no primeiro tempo, em cima de dois lances. Torcedor, a culpa é toda minha. Uma bola por dentro no primeiro gol, depois dei o passe errado para trás. Tenho maturidade para assumir. As palavras não vão confortar. É trabalhar mais agora e colocar a cabeça lugar, porque sexta-feira tem outra decisão. Essa derrota eu assumo a responsabilidade’, declarou ao Premiere.
Com os 35 pontos, o Sport aparece na 16ª colocação e volta a campo na sexta-feira diante do Botafogo.

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