Patric assume a responsabilidade por derrota do Sport

Uma segunda-feira para ser esquecida. Se o torcedor do Sport sonhava com uma vitória em cima do Flamengo, ele desanimou após 45 minutos apagados do Leão, que permanece colado na zona de rebaixamento.

‘Definiu no primeiro tempo, em cima de dois lances. Torcedor, a culpa é toda minha. Uma bola por dentro no primeiro gol, depois dei o passe errado para trás. Tenho maturidade para assumir. As palavras não vão confortar. É trabalhar mais agora e colocar a cabeça lugar, porque sexta-feira tem outra decisão. Essa derrota eu assumo a responsabilidade’, declarou ao Premiere.