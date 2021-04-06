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Pato diz se jogaria novamente no Corinthians: 'Não dependeria de mim'

Atacante atualmente no Orlando City, dos EUA, concedeu entrevista ao programa "Arena SBT" e comentou como rejeição na passagem anterior pode interferir em uma próxima...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 13:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 13:08
Crédito: Eduardo Viana/Lancepress!
Alexandre Pato deixou o Corinthians há mais de cinco anos, mas sua passagem frustrada pelo clube ainda é assunto. Na noite da última segunda-feira, no programa "Arena SBT", o atacante voltou a falar de seu histórico no Timão e comentou sobre a possibilidade de retornar ao Parque São Jorge. Apesar de não descartar a chance, ele admite que a rejeição pesaria contra a volta.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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Aos 31 anos, recém-contratado pelo Orlando City, dos EUA, Pato chegou ao Corinthians em 2013, como a maior contratação da história do clube, mas apesar dos números e títulos naquele ano, a passagem não teve sucesso e ficou marcada pelo pênalti perdido contra o Grêmio, na Copa do Brasil, e por uma suposta negativa a uma oferta bastante vantajosa do futebol chinês.
- Outro dia eu li que em 2013 o melhor jogador do Corinthians fui eu, o que fez mais gols, o que teve mais assistências... O que aconteceu foi que eu errei mesmo, eu bati um pênalti que achei que iria fazer, mas acabei errando, mas eu vejo que tem muita coisa além do campo. Então o torcedor do Corinthians pegou uma raiva de mim, esse negócio que apareceu da China, que falaram que iriam me vender, "o Pato recebeu uma proposta de tanto milhões da China e não vai para China", não recebi nada, a única coisa que eu recebi, que me colocaram lá, foi no Chelsea, que é uma situação que se eu soubesse que seria daquele jeito, eu não iria, mas apareceu o Chelsea e eu falei "quero jogar na Europa ainda" - afirmou o atacante brasileiro.
Por essas e outras, Pato acredita ser difícil retornar um dia para o Timão, mas como trabalhador não descarta a possibilidade de vestir novamente a camisa alvinegra. Para ele, porém, é uma situação que não depende só do jogador.
- Colocaram o pênalti errado e a proposta que eu não teria aceitado numa proporção muito grande, que hoje o corintiano não me aceitaria, mas eu sou trabalhador, por que não? Sou trabalhador, e se tivesse que jogar no Corinthians, eu jogaria, mas não dependeria só de mim - concluiu.

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