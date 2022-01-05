Partiu! Flamengo acerta empréstimo de Hugo Moura ao Athletico-PR

Não há mais pendências: Hugo Moura está acertado e a caminho do Athletico-PR. Esperado em Curitiba entre domingo e segunda-feira, segundo o LANCE! apurou, o volante deixará o Flamengo e assinará um vínculo de empréstimo com o clube paranaense até dezembro de 2022. Com um valor fixado na opção de compra prevista em contrato (não revelado), o Atlhetico assumirá o salário integral de Hugo Moura durante o período de empréstimo. A informação sobre os vencimentos foi dada inicialmente pelo jornal "O Dia" - e posteriormente confirmada pela nossa reportagem.
Hugo Moura tem contrato com o Flamengo válido até dezembro de 2023. Ou seja, o clube não perderá o atleta revelado no clube de graça ao fim da temporada - e nem precisará entrar num acordo para estender o vínculo.
No ano passado, Hugo Moura realizou 20 jogos pelo Flamengo antes de ser emprestado ao Lugano, da Suíça, e marcou um gol. No futebol paranaense, já atuou (e com destaque) no Coritiba, em 2020, também cedido. Desde segunda-feira, vem treinando no Ninho do Urubu para manter a forma física.