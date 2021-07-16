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futebol

Partida de Moraes contra o Independiente chama atenção no Santos

Lateral-esquerdo foi escolhido pelos torcedores como o melhor em campo nesta quinta...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 13:16

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 13:16
Crédito: Ivan Storti/Santos
A gestão do presidente Andres Rueda realizou cinco contratações para a temporada 2021. Marcos Guilherme, vindo do Internacional, Camacho, do Corinthians, Danilo Boza, do Mirassol, Zanocelo, da Ferroviária e Moraes, lateral-esquerdo, que também veio do Mirassol.O último atleta a estrear foi justamente o lateral Moraes, posição em que o Santos só tinha Felipe Jonatan atuando por quase duas temporadas. O jogador entrou aos 27 minutos da partida contra o América, na 10ª rodada do Brasileirão. Essa foi a primeira chance que o lateral de 23 anos teve com a camisa santista.
Após alguns jogos, o atleta é considerado titular do Santos. Na vitória do Santos contra o Independiente, nesta quinta-feira, por 1 a 0, Moraes teve uma boa exibição e foi eleito em enquete no Twitter oficial do Santos o melhor jogador da partida.Em números, segundo o site de dados estatísticos, SofaScore, foram 8 ações defensivas, sendo 5 desarmes, 2 interceptações e 1 corte. Acertou 82% dos passes, deu 4 passes decisivos e criou 2 chances claras de gol. Quase na reta final do jogo, Moraes tirou um gol dos adversários.
Aos 40 minutos, Herrera recebeu em projeção no campo de ataque, chegou na entrada da área, driblou a marcação e finalizou colocado. Mas o atacante não contava com a chegada de Moraes para desviar a bola. A ação foi considerada um gol para o time santista.

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