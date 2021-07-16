Partida de Moraes contra o Independiente chama atenção no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos

A gestão do presidente Andres Rueda realizou cinco contratações para a temporada 2021. Marcos Guilherme, vindo do Internacional, Camacho, do Corinthians, Danilo Boza, do Mirassol, Zanocelo, da Ferroviária e Moraes, lateral-esquerdo, que também veio do Mirassol.O último atleta a estrear foi justamente o lateral Moraes, posição em que o Santos só tinha Felipe Jonatan atuando por quase duas temporadas. O jogador entrou aos 27 minutos da partida contra o América, na 10ª rodada do Brasileirão. Essa foi a primeira chance que o lateral de 23 anos teve com a camisa santista.

Após alguns jogos, o atleta é considerado titular do Santos. Na vitória do Santos contra o Independiente, nesta quinta-feira, por 1 a 0, Moraes teve uma boa exibição e foi eleito em enquete no Twitter oficial do Santos o melhor jogador da partida.Em números, segundo o site de dados estatísticos, SofaScore, foram 8 ações defensivas, sendo 5 desarmes, 2 interceptações e 1 corte. Acertou 82% dos passes, deu 4 passes decisivos e criou 2 chances claras de gol. Quase na reta final do jogo, Moraes tirou um gol dos adversários.