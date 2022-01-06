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'Parece que essa turma do Ronaldo pegou o Cruzeiro foi para ganhar dinheiro', diz Pedro Lourenço

O principal parceiro comercial do clube celeste não gostou da forma como foi tratada a demissão do jogador com mais jogos pela Raposa em todos os tempos ...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 17:05

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 17:05

As críticas à saída de Fábio do Cruzeiro estão ganhando mais vozes. E, uma em especial, que tem força no clube se manifestou. O empresário Pedro Lourenço, dono da rede de Supermercados BH e um dos principais parceiros comerciais da Raposa, falou em "falta de respeito" ao jogador, que deixou o time celeste depois de 17 anos. Lourenço revelou que a nova gestão, comandada por Ronaldo Fenômeno, ofereceu R$ 50 mil de salário ao atleta por três meses de contrato. Em um áudio vazado nesta quinta-feira, 6 de janeiro, Pedrinho, como é chamado pela torcida celeste, faz duras críticas à forma como foi conduzida a situação de Fábio. -Vou defender aqui o Fábio. É um ídolo nosso, da nossa torcida, um cara que está aí há 20 anos, ganhou títulos e nós devemos muito ao Fábio. Os caras oferecerem ao cara (Fábio) R$ 50 mil de salário e três meses de contrato? Eu acho que faltou respeito-disse, para em seguida fazer um “morde e assopra” com os novos gestores cruzeirenses.
-Eu não vou comprar essa briga com o Ronaldo, ele que é o dono, que comprou o Cruzeiro, ele que... Mas eu acho que as pessoas merecem respeito. Tem que ter gratidão pelo que as pessoas fazem. E parece que essa turma do Ronaldo pegou o Cruzeiro foi para ganhar dinheiro, não quer saber de gratidão. Não se faz isso com um cara da categoria do Fábio. Essa é a minha opinião-comentou.
Crédito: OempresárioPedroLourenço(Divulgação/PrefeituradeMontesClaros

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