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Parceria continua viva? Honda afirma que quer ser embaixador do Botafogo na Ásia

Um dos jogadores mais famosos da história do futebol japonês, meio-campista colocou que não pretende parar de ajudar o clube de General Severiano mesmo após saída...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 13:09

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 13:09
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Keisuke Honda não vestirá mais a camisa do Botafogo dentro de campo, mas isto não significa que o meio-campista vai parar de ter relação com o clube. Após anunciar que está de saída do Alvinegro, por meio de uma série de tweets publicados nesta quarta-feira, o meio-campista afirmou que pretende realizar projetos com o Glorioso na Ásia.
Na mensagem de despedida, o camisa 4 escreveu o seguinte trecho: "Eu pessoalmente vou buscar uma oportunidade de continuar apoiando o clube como embaixador do Botafogo na Ásia."
Um dos maiores jogadores asiáticos da história e dos mais midiáticos no Japão, Keisuke Honda também é empreendedor, sendo dono de um clube de futebol na Terra do Sol Nascente e de uma empresa de comunicação.
Ainda não há nenhuma parceria firmada para que Honda realmente faça projetos oficiais do clube de General Severiano no Oriente, mas o meio-campista mostrou interesse público em tal. Podem haver conversas sobre o assunto a partir de 2021 com Durcesio Mello, presidente eleito.

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