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Pará tem lesão constatada, Madson retorna aos treinos e trio segue como dúvida no Santos

Lateral teve lesão no adutor da coxa-esquerda constatada e ficará de fora do duelo contra o Fluminense, neste domingo (25)...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 19:07

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 19:07
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O lateral-direito Pará teve constatada uma lesão no adutor da coxa esquerda e desfalcará o Santos contra o Fluminense, neste domingo (25), às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 4 deixou o campo sentindo o desconforto na região no final da vitória santista por 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia (ARG), por 2 a 1, nesta terça-feira (20), pela Conmebol Libertadores. Por sua vez, o seu substituto direto, Madson, que ficou de fora do confronto diante dos argentinos, por conta de uma amigdalite, treinou normalmente na reapresentação do elenco nesta quinta-feira (22).
De fora dos últimos três jogos, o zagueiro Lucas Veríssimo e o atacante Marinho participaram de uma parte da atividade, mas seguem como dúvida, bem como o volante Alison, que não atua desde o dia 04 de outubro, na vitória santista por 3 a 2 sobre o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 13ª rodada do Brasileirão. O trio se recupera de problemas físicos.

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