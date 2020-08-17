Para levar Brasileiro, Verdão precisa de mais: saiba o que pensa Luxa

Crédito: Técnico vem sendo criticado por torcedores nas redes sociais (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Até agora, foram dois jogos e dois empates, contra Fluminense e Goiás, sendo este último dentro de casa e com 15 desfalques do adversário devido ao coronavírus. Atual campeão paulista, o Alviverde almeja o título da competição e, para o técnico Vanderlei Luxemburgo, é preciso melhorar para alcançar essa meta.

- Temos de encaixar o Brasileiro no nosso elenco. Os nossos jogadores precisam entender o que vamos fazer e saber que precisamos melhorar o comprometimento, a intensidade do jogo. Para brigar por alguma coisa, precisamos de uma melhora. Eles sabem disso. Ou competimos em alto nível, para poder chegar em algum lugar, ou então não vamos caminhar – disse o experiente treinador após o empate contra o Esmeraldino, no sábado.

Luxa disse isso após mais uma atuação abaixo do esperado do Alviverde. Com a escalação considerada titular, apenas com Felipe Melo, machucado, de fora, a equipe não conseguiu vencer um time que estava nitidamente “remendado” e sem seus maiores nomes, como o goleiro Tadeu e o atacante Rafael Moura. Para piorar, em 2020, o Palmeiras ainda não conseguiu vencer nenhum clube da elite brasileira.A equipe foi campeã do Paulistão sem vencer seus rivais paulistas, com empates sobre São Paulo, Santos e Corinthians (dois empates na final, por 0 a 0 e 1 a 1) e uma derrota para o Alvinegro (1 a 0, na fase de grupos). Também perdeu para o Bragantino e empatou contra Fluminense, já no Brasileiro, e, mais recente, o Goiás. Para chegar até o topo do torneio nacional, é necessário muito mais do que isso. E Luxemburgo tem esse entendimento:

- Temos de ter uma maneira de jogar, independente de quem for escolhido. Agora temos cinco trocas, o jogador pode dar o máximo que trocamos. Temos de nos conscientizar de que temos de mudar a rotação no Brasileiro e continuar no que propusemos, para brigar pelo título e Libertadores lá na frente. Temos tempo de recuperar, depende de nós.

Para fins de comparação, os dois títulos mais recentes do clube no Brasileirão vieram em 2016 e 2018. Na primeira ocasião, o Palmeiras havia somado uma vitória e uma derrota em seus dois primeiros jogos, enquanto, em 2018, foram um empate e uma vitória. Nas duas ocasiões, o time somou mais pontos do que nesta edição (três pontos e quatro pontos, contra dois, da campanha atual). Vale lembrar que o Alviverde ainda não jogou a primeira rodada de 2020, contra o Vasco, porque disputou a final do Paulista – a comparação com as edições de 16 e 18 foi feita com as duas primeiras rodadas e não com a segunda e terceira rodadas. Com esse desempenho, seja em pontos, seja na própria atuação do elenco, Luxemburgo vem recebendo uma chuva de críticas nas redes sociais. O Campeonato Paulista foi conquistado em a um ano atípico e servirá de muletas por um tempo, mas não por muito – o torcedor quer mudanças, ainda mais em um time com tantos nomes de peso.