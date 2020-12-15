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futebol

Palmeiras x Libertad-PAR: onde assistir, arbitragem e escalação

Confira as informações do confronto válido pelo jogo de volta das quartas da Libertadores
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Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 07:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 07:46
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em jogo válido pela volta das quartas da Copa Libertadores, Palmeiras e Libertad-PAR se enfrentam nesta terça-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
No duelo de ida, disputado no Estádio Defensores del Chaco, as equipes ficaram no empate em 1 a 1. Gustavo Gómez abriu o placar para o Verdão no primeiro tempo e Espinoza empatou na segunda etapa.
>> Confira aqui as últimas notícias do mercado da bola
Por conta do gol marcado fora de casa, o Palmeiras joga por um empate sem gols. Melhor ataque da competição, com 26 gols, o alviverde é um dos invictos desta edição da Libertadores após nove jogos.Já o Libertad precisa vencer ou empatar por dois ou mais para seguir na Libertadores. Se o 1 a 1 se repetir em São Paulo, a decisão da vaga será nas penalidades.
O vencedor do confronto enfrentará River Plate-ARG ou Nacional-URU na semifinal, a ser disputada nas primeiras duas semanas de janeiro. Na partida de ida, os argentinos venceram os uruguaios por 2 x 0, em Avellaneda.
>> Confira o chaveamento da Libertadores>> Flamengo de 2019 ou Palmeiras de 1993? Quem é o melhor? LANCE! compara posição por posiçãoO RETORNO DE ABEL FERREIRA
A grande novidade durante dos treinamentos do Palmeiras, de preparação para o duelo decisivo, foi o retorno do treinador Abel Ferreira, recuperado de Covid-19 após ter cumprido o período de isolamento.
Apesar de distante, o português pode, por meio de uma estrutura montada pelo clube, acompanhar todos os treinos em tempo real, comunicar-se com seus auxiliares durante os jogos e até fazer as preleções no vestiário por um telão.
Sem Abel, o Alviverde empatou com o Santos por 2 a 2, venceu o Bahia por 3 a 0 (pelo Brasileirão) e empatou com o Libertad-PAR (pela Libertadores).Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Libertad x Palmeiras
Data: 15 de Dezembro de 2020Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP
Árbitro: Jesús Valenzuela-VENAssistentes: Jorge Urrego-VEN e Tulio Moreno-VENVAR: John Ospina-COLTransmissão: – SBT (TV aberta para todo o Brasil)– FOX SPORTS (TV por assinatura)ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE PALMEIRAS X LIBERTAD
PALMEIRAS: Weverton, Gabriel Menino, Luan (Benjamín Kuscevic), Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Willian Bigode), Rony e Gabriel Veron. Técnico: Abel Ferreira
Desfalques: Felipe Melo, Wesley, Luiz Adriano, Patrick de Paula e Luan Silva (machucados);Suspenso: Lucas Lima (Cartão Vermelho)LIBERTAD: Martín Silva; Pablo Adorno, Matias Espinoza, Iván Piris, Diego Viera; Antonio Bareiro, Blas Cáceres, Alexander Mejía, Rodrigo Bogarín; Adrián Martínez, Sebastián Ferreira. Técnico: Gustavo Morínigo

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