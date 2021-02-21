Palmeiras x Atlético-GO: onde assistir, arbitragem e escalação

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético-GO se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

Finalmente com o mesmo número de jogos disputados no Brasileirão, o Palmeiras, atual campeão da Libertadores e já classificado para a próxima edição do torneio continental, está na sexta colocação do nacional com 57 pontos e vem de um empate por 1 a 1 no clássico contra o São Paulo, no Morumbi.

Já o Atlético-GO, por sua vez, ocupa a 13ª colocação do nacional com 46 pontos e está bem perto de garantir uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. Se conquistar mais uma vitória em duas rodadas, o time rubro-negro irá superar sua melhor campanha, a de 2011, quando fez 48 pontos. Na última partida, o time perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1 na Arena da Baixada.ZÉ RAFAEL RETORNA; GABRIEL VERON SEGUE EM TRANSIÇÃO FÍSICA

O treinamento do Palmeiras na manhã deste domingo (21), na Academia de Futebol, em preparação para o confronto com o Atlético-GO, contou com o retorno de Zé Rafael. O meio-campista foi preservado nas últimas três partidas do Verdão, e participou de toda a atividade integrado o grupo.

Em transição física, o atacante Gabriel Veron participou do aquecimento e depois trabalhou à parte com os preparadores físicos e jogadores do grupo de apoio do Sub-20.

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ATLÉTICO-GO TEM DECISÃO NO GOIANÃO APÓS TERMINAR O BRASILEIRÃO;

Na próxima semana, o Atlético-GO decidirá o Goianão 2020 contra o Goianésia no sábado (27). Um dia depois, no domingo (28), começa o Goianão 2021, uma mudança de temporada no intervalo de 24 horas. São efeitos da pandemia do coronavírus no calendário brasileiro.

O técnico Marcelo Cabo está com dificuldades de saber a prioridade do time para as decisões, já que o Atlético pode ir à Copa Sul-Americana no Brasileirão. Com isso, é necessário vencer o Palmeiras para garantir a vaga no torneio continental e depois ter a possibilidade de poupar a equipe contra o Coritiba na última rodada do Brasileirão, quinta (4), para chegar descansado contra o Goianésia na decisão do estadual no sábado.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Atlético-GO

Data: 22 de Fevereiro de 2021Horário: 18h (de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira-RNAssistentes: Jean Marcio dos Santos-RN e Vinicius Melo de Lima-RNVAR: Emerson de Almeida Ferreira-MG, Wanderson Alves de Sousa-RN e Marcus Vinicius Gomes-MG

Transmissão:– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Linhares Junior, comentários de Ricardinho (por vídeo) e Maurício Noriega, Paulo César de Oliveira na Central do Apito e Lívia Laranjeira comandando as reportagens);

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Gustavo Gómez), Alan Empereur e Renan; Danilo (Felipe Melo) e Patrick de Paula; Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Lucas Esteves; Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Gabriel Menino e Luan Silva (machucados); Gabriel Veron (em transição física);Pendurados: Danilo, Renan, Breno Lopes, Patrick de Paula, Felipe Melo, Esteves, Luan, Lucas Lima, Luiz Adriano, Mayke, Rony, Gustavo Scarpa e Wesley;Suspenso: Abel Ferreira (terceiro amarelo) e Kuscevic (expulso);Voltam de suspensão: Ninguém;ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael (Nicolas); Willian Maranhão, Marlon Freitas e Matheus Vargas; Janderson, Zé Roberto e Wellington Rato. Técnico: Marcelo Cabo